О том, что в Одесскую область летят "Калибры" стало известно около 3 ночи. В считанные минуты начали поступать сообщения о взрывах в регионе.

Смотрите также В ряде областей – воздушная тревога: небом снуют группы "Шахедов", не покидайте укрытий

Ракетная атака по Одесской области

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 02:50. Через минуту мониторинговые каналы предупредили о неустановленных целях в направлении юга региона. Предупреждали жителей Черноморска, Затоки и самой Одессы.

В 02:53 Воздушные силы отметили, что с Черного моря двигаются "Калибры". Через минуту отметили важность находиться в укрытиях. Еще через мгновение в СМИ начали писать, что в Одессе раздались взрывы.

В 03:00 Силы обороны Юга Украины подчеркнули, что враг бьет по Одесской области ракетами морского базирования. В регионе идет боевая работа. Так что жителей призывают не освещать работу ПВО и не помогать этим врагу.

Глава ОВА Олег Кипер отметил, что "российские террористы атакуют Одесскую область ракетами". Он обратился к жителям и гостям региона с просьбой не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях до отбоя.