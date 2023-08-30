Тільки у небі над Києвом, за даними КМВА, збили понад 20 ворожих цілей. Загалом Збройні Сили України зафіксували у ніч проти 30 серпня пуски 44 ворожих повітряних цілей, пише 24 Канал.

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Скільки російських цілей збили ЗСУ

Сьогодні вночі (проти 30 серпня – 24 Канал) майже усі ворожі повітряні цілі знищено. Дякую всім захисникам, хто долучився до відбиття повітряного нападу,

– написав командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Водночас Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний відзначив, що Росія атакувала Україну крилатими ракетами та ударними дронами. Зокрема, ворог випустив 28 ракет та 16 безпілотників. Зокрема:

28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 – Кремль випустив з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса;

16 ударних дронів типу Shahed-136/131 – з південного та північного напрямків, тобто території Приморсько-Ахтарська та Курська.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено усі 28 крилатих ракет та 15 ударних дронів типу Shahed-136/131,

– зазначив Залужний.

За його словами, українські військові збивали ворожі цілі в межах:

Київської;

Черкаської;

Одеської;

Миколаївської областей.



Скільки ворожих цілей ліквідували ЗСУ / Інфографіка зі сторінки Головнокомандувача ЗСУ

Що розповіли про нічну атаку Повітряні сили ЗСУ

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у ефірі телемарафону, що цю атаку не можна назвати масованою, проте це чергова атака росіян. Зокрема, Росія запустила 28 ракет з району Каспію та Енгельса і наші військові їх збили.

Атака загалом відбувалась з близько 3 (години ночі 30 серпня – 24 Канал) до фактично 5:30 ранку. Противник також атакував "Шахедами" з північного напрямку, це з району Курська, також з південного напрямку – звичний нам вже Приморсько-Ахтарськ,

– зауважив Ігнат.

За його словами, з 16 дронів наші військові знищили 15: "Це один з найкращих результатів протиповітряної оборони. На жаль, не завжди вдається так успішно збивати ворожі повітряні цілі, та цього разу протиповітряна оборона впоралась".

Речник Повітряних сил ЗСУ однаково закликав дотримуватись правил безпеки, адже в населених пунктах можуть падати уламки дронів та ракет.