Ніч проти середи, 30 серпня, була неспокійної через ворожі безпілотники та крилаті ракети. На Житомирщині спалахнула пожежа через падіння уламка збитого БпЛА. Власне, Силам ППО вдалось збити частину повітряних цілей.

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Атака на Житомирську область

Про наслідки ворожої атаки написав голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. За його словами, осередки загорання були локалізовані та ліквідовані фахівцями Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Ворог атакував один з об'єктів інфраструктури області дронами-камікадзе. Завдяки ефективній роботі підрозділів протиповітряної оборони частина повітряних цілей була збита. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно.

Окрім того, відомо, що місце атаки обстежують представники правоохоронних органів. Вони фіксують черговий воєнний злочин, що скоїли російські окупанти.

Зверніть увагу! За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих серед людей внаслідок удару по Житомирській області немає. Водночас влада регіону уточнює дані про масштаби пошкоджень.

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