Ночь на среду, 30 августа, была беспокойной из-за вражеских беспилотников и крылатых ракет. В Житомирской области вспыхнул пожар из-за падения обломка сбитого БПЛА. Собственно, Силам ПВО удалось сбить часть воздушных целей.

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Атака на Житомирскую область

О последствиях вражеской атаки написал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко. По его словам, очаги возгорания были локализованы и ликвидированы специалистами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Враг атаковал один из объектов инфраструктуры области дронами-камикадзе. Благодаря эффективной работе подразделений противовоздушной обороны часть воздушных целей была сбита. Обломками сбитого беспилотника были частично повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно.

Кроме того, известно, что место атаки обследуют представители правоохранительных органов. Они фиксируют очередное военное преступление, которое совершили российские оккупанты.