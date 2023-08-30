В Киевской городской военной администрации сообщили, кем были жертвы российской атаки. В частности известно, что мужчины были молодыми.

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Что известно о жертвах российской атаки

В результате падения обломков в разных районах Киева погибли два человека. Еще три – получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь, двое раненых – госпитализированы,

– заявили в КМВА.

Там объяснили, что погибшие мужчины – охранники предприятия. Им было всего 26 и 36 лет.

До этого глава Киевской городской военной администрации объяснял, что мужчины погибли в Шевченковском районе города. Еще один человек там ранен.

Мэр Виталий Кличко писал, что среди раненых в Шевченковском районе есть 24-летняя девушка. Ее с резаными ранами от обломков стекла доставили в больницу.

Россия нанесла мощнейшую атаку на Киев с весны

В Киевской городской военной администрации атаку на столицу против 30 августа назвали самой мощной с весны 2023 года. Ведь Россия ударила массированно комбинированно с использованием беспилотников и ракет.

Сначала рашисты применили ударные дроны (предварительно барражирующие боеприпасы Shahed). Несколько групп дронов направлялись в Киев по разным направлениям. Вскоре в столицу полетели ракеты, запущенные с бортов стратегической авиации Ту-95мс,

– заявил Сергей Попко.

По его данным, наши военные сбили более 20 вражеских воздушных целей.