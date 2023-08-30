Только в небе над Киевом, по данным КМВА, сбили более 20 враждебных целей. В целом Вооруженные Силы Украины зафиксировали в ночь на 30 августа пуски 44 вражеских воздушных целей, пишет 24 Канал.
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Сколько российских целей сбили ВСУ
Сегодня ночью (против 30 августа – 24 Канал) почти все вражеские воздушные цели уничтожены. Спасибо всем защитникам, кто присоединился к отражению воздушного нападения,
– написал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
В то же время Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный отметил, что Россия атаковала Украину крылатыми ракетами и ударными дронами. В частности, враг выпустил 28 ракет и 16 беспилотников. В частности:
- 28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 – Кремль выпустил из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из Каспия и района Энгельса;
- 16 ударных дронов типа Shahed-136/131 – с южного и северного направлений, то есть территории Приморско-Ахтарской и Курска.
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено все 28 крылатых ракет и 15 ударных дронов типа Shahed-136/131,
– отметил Залужный.
По его словам, украинские военные сбивали враждебные цели в пределах:
- Киевской;
- Черкасской;
- Одесской;
- Николаевской области.
Сколько враждебных целей ликвидировали ВСУ / Инфографика со страницы Главнокомандующего ВСУ
Что рассказали о ночной атаке Воздушные силы ВСУ
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, что эту атаку нельзя назвать массированной, однако это очередная атака россиян. В частности, Россия запустила 28 ракет из района Каспия и Энгельса и наши военные их сбили.
По его словам, из 16 дронов наши военные уничтожили 15: "Это один из лучших результатов противовоздушной обороны. К сожалению, не всегда удается так успешно сбивать вражеские воздушные цели, но на этот раз противовоздушная оборона справилась".
Спикер Воздушных сил ВСУ все равно призвал соблюдать правила безопасности, ведь в населенных пунктах могут падать обломки дронов и ракет.