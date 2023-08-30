Усе, що відомо про чергову терористичну атаку агресора, зокрема, наслідки ворожого обстрілу, розповідає 24 Канал.

До речі Уламки впали на заводі, загинули 2 молоді охоронці: усе, що відомо про удар по Києву 30 серпня

Опівночі у Повітряних силах повідомили, що на Полтавщині загроза застосування ударних БпЛА. Вона швидко поширилися ще на частину регіонів нашої держави.

Уже о 00:40 Повітряні сили заявили, що перша група ворожих дронів перебуває в районі меж Сумської та Чернігівської областей, рухається у напрямку Києва. Друга – в районі меж Дніпропетровської та Миколаївської областей, прямує у напрямку Кропивницького.

У областях, де оголошена тривога, – залишайтеся в укриттях! Працює ППО,
– наголосили військові о 01:15.

Згодом додали, що група ворожих ударних безпілотників у районі стику Чернігівської, Київської областей та держкордону України з Білоруссю.

Уже близько 3 години ночі Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку на Одещині. Зазначили, що"Калібри" з Чорного моря рухаються у напрямку півдня області.

Близько 4 години ранку українські військові зазначили, що зафіксовано пуски крилатих ракет із Ту-95мс.

Вранці командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що цієї ночі знищено майже всі ворожі цілі.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що всього було зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі:

  • 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса;
  • 16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено всі 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей,
– повідомив Валерій Залужний.

У Повітряних силах розповіли, що по маршруту слідування ракет та дронів у низці областей працювала ППО. До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

Зауважимо, що відбої тривоги почалися о пів на 6 годину ранку.

В передостанню ніч літа була найпотужніша атака на столицю України за останні кілька місяців. Зокрема, знищено 20 повітряних цілей, що летіли на Київ.

Окупанти завдали комбінованого удару. Зокрема, запустили крилаті ракети й "Шахеди".

У КМВА констатували, що уламки ворожих цілей впали на нежитлові об'єкти в Шевченківському та Дарницькому районах столиці. Зокрема, у Шевченківському районі – на території підприємства.

Внаслідок падіння уламків в різних районах Києва загинуло дві людини. Ще три отримали поранення різного ступеня важкості. Потерпілим надана медична допомога, двох поранених госпіталізовано,
– зазначили в КМВА.

Міський голова Віталій Кличко писав, що Шевченківському районі медики госпіталізували постраждалу. 24-річна дівчина отримала різані рани від уламків скла.

Через ворожі удари спалахнули пожежі. Їх оперативно ліквідували працівники ДСНС. У пресслужбі також опублікували зведення щодо наслідків обстрілу:

  • Дарницький район. Було приборкано полум'я на даху ТЦ "Ашан" на вулиці Здолбунівській. Повідомлення до служби порятунку надійшло о 05:17. Пожежу було ліквідовано о 06:10. Вогонь поширився на загальну площу в 50 квадратних метрів.
  • Шевченківський район. Близько 05:15 одразу надійшло 4 виклики. Власне, йшлося, зокрема, про пожежу на території заводу, про який ми згадували вище. О 06:32 її було ліквідовано. Окрім того, було загоряння на відкритій місцевості площею 10 "квадратів" та – нежитлових забудовах.
  • Загалом на місцях подій працювало 97 рятувальників та 21 одиниця основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Пожежа на даху ТЦ "Ашан" / Фото ДСНС і голови Дарницької РМВА

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов розповів, що правоохоронці вже фіксують наслідки російської атаки. В одному з районів внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки. Минулося без постраждалих.

Уламки виявили й на території місцевого кладовища. Там сталося займання, яке оперативно загасили працівники ДСНС.

В іншому населеному пункті через атаку "Шахедів" відбулось пошкодження двоповерхової будівлі. Завдяки своєчасному переходу сторожа в укриття вдалося уникнути жертв.

Загалом внаслідок падіння уламків ракет і дронів пошкоджено 6 приватних будинків. Є постраждалі.

Через займання оселі після потрапляння уламків опіки отримала 69-річна жінка. Незначні порізи також мають 43-річний та 49-річний чоловіки одного із домоволодінь,
– розповів Нєбитов.

На Київщині пошкоджено будинки: дивіться відео

Начальник поліції додав, що руйнувань зазнали і гаражні приміщення. Знищено два авто. Окрім того, через атаку агресора пошкоджено приватні садиби в ще в одному із районів Київщини. Зокрема, понівечено крівлю, вікна. Також сталось займання трав'яного настилу, яке рятувальникам вдалося оперативно локалізувати.

У ДСНС повідомили, що внаслідок масованої атаки ворога у ніч на 30 серпня в Фастівському та Бучанському районах Київщини виникли пожежі та руйнування житлових будинків, загоряння трав'яного настилу. Усі пожежі вже ліквідували. На місцях працювало 35 рятувальників та 8 одиниць спеціальної техніки.

Наслідки нічної атаки на Київщину / Фото з телеграму Нєбитова, ДСНС

Очільник Житомирської ОВА повідомив, що ворог атакував один з об'єктів інфраструктури області дронами-камікадзе.

Завдяки ефективній роботі підрозділів протиповітряної оборони частина повітряних цілей була збита. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно,
– розповів Віталій Бунечко.

Додав, осередки загоряння, що виникли через ворожу атаку, оперативно ліквідували. Місце події обстежують правоохоронці. На щастя, без жертв і постраждалих.

У Силах оборони Півдня повідомили, що спочатку ворог застосував "Шахеди". 3 дрони збили над Миколаївщиною, ще 2 – над Кіровоградщиною.

Пізніше, з використанням стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря росіяни атакували ракетами повітряного базування.

8 ракет було знищено силами протиповітряної оборони та Морської охорони над морем на Одещині. Влучань та руйнувань не допущено,
– наголосили в Силах оборони.

Начальник Черкаської ОВА повідомив, що Сили ППО збили над областю російську ракету. Люди не постраждали. Руйнацій також немає, зауважив Ігор Табурець.