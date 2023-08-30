Все, что известно об очередной террористической атаке агрессора, в частности, последствиях вражеских обстрелов, рассказывает 24 Канал.

Кстати говоря Обломки упали на заводе, погибли 2 молодых охранника: все, что известно об ударе по Киеву 30 августа

В полночь в Воздушных силах сообщили, что в Полтавской области угроза применения ударных БпЛА. Она быстро распространилась еще на часть регионов нашего государства.

Уже в 00:40 Воздушные силы заявили, что первая группа вражеских дронов находится в районе границ Сумской и Черниговской областей, двигается в направлении Киева. Вторая – в районе границ Днепропетровской и Николаевской областей, следует в направлении Кропивницкого.

В областях, где объявлена тревога – оставайтесь в укрытиях! Работает ПВО,
– отметили военные в 01:15.

Затем добавили, что группа вражеских ударных беспилотников в районе стыка Черниговской, Киевской областей и госграницы Украины с Беларусью.

Уже около 3 часов ночи Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в Одесской области. Отметили, что "Калибры" из Черного моря двигаются в направлении юга области.

Около 4 часов утра украинские военные отметили, что зафиксированы пуски крылатых ракет с Ту-95мс.

Утром командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что этой ночью уничтожены почти все вражеские цели.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что всего было зафиксировано 44 вражеских воздушных целей:

  • 28 ракет воздушного базирования типа Х-101 / Х-555 /Х-55 были выпущены из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из Каспия и района Энгельса;
  • 16 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" с южного и северного направления (Приморско-Ахтарск, Курск).

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено все 28 крылатых ракет и 15 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей,
– сообщил Валерий Залужный.

В Воздушных силах рассказали, что по маршруту следования ракет и дронов в ряде областей работала ПВО. К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения.

Заметим, что отбои тревоги начались в половине 6 часов утра.

В предпоследнюю ночь лета была мощнейшая атака на столицу Украины за последние несколько месяцев. В частности, уничтожены 20 воздушных целей, летевших на Киев.

Оккупанты нанесли комбинированный удар. В частности, запустили крылатые ракеты и "Шахеды".

В КГВА констатировали, что обломки вражеских целей упали на нежилые объекты в Шевченковском и Дарницком районах столицы. В частности, в Шевченковском районе – на территории предприятия.

В результате падения обломков в разных районах Киева погибли два человека. Еще три получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь, двое раненых госпитализированы,
– отметили в КГВА.

Городской голова Виталий Кличко писал, что в Шевченковском районе медики госпитализировали пострадавшую. 24-летняя девушка получила резаные раны от обломков стекла.

Из-за вражеских ударов вспыхнули пожары.Их оперативно устранили работники ГСЧС. В пресс-службе также опубликовали сведения о последствиях обстрела:

  • Дарницкий район. Потушили пламя на крыше ТЦ "Ашан" на улице Здолбуновской. Сообщение в службу спасения поступило в 05:17. Пожар был ликвидирован в 06:10. Огонь распространился на общую площадь 50 квадратных метров.
  • Шевченковский район. Около 05:15 сразу поступило 4 вызова. Собственно, речь шла, в частности, о пожаре на территории завода, о котором мы упоминали выше. В 06:32 он былликвидирован. Кроме того, было возгорание на открытой местности площадью 10 "квадратов" и нежилых застройках.
  • Всего на местах происшествия работало 97 спасателей и 21 единица основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Пожар на крыше ТЦ "Ашан" / Фото ГСЧС и главы Дарницкой РГВА

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов рассказал, что стражи порядка уже фиксируют последствия российской атаки. В одном из районов в результате падения обломков ракет повреждены частные дома. Прошло без пострадавших.

Обломки обнаружили и на территории местного кладбища. Там произошло возгорание. Его оперативно потушили работники ГСЧС.

В другом населенном пункте из-за атаки "Шахедов" произошло повреждение двухэтажного здания. Благодаря своевременному переходу сторожа в укрытие удалось избежать жертв.

Всего в результате падения обломков ракет и дронов повреждены 6 частных домов. Есть пострадавшие.

Из-за возгорания дома после попадания обломков опеки получила 69-летняя женщина. Незначительные порезы также имеют 43-летний и 49-летний мужчины одного из домовладений,
– рассказал Небитов.

В Киевской области повреждены дома: смотрите видео

Начальник полиции добавил, что разрушения получили и гаражные помещения. Уничтожены два автомобиля. Кроме того, из-за атаки агрессора повреждены частные усадьбы еще в одном из районов Киевщины. В частности, изуродованы кровля, окна. Также произошло воспламенение травяного настила, которое спасателям удалось оперативно локализовать.

В ГСЧС сообщили, что в результате массированной атаки врага в ночь на 30 августа в Фастовском и Бучанском районах Киевщины возникли пожары и разрушения жилых домов, возгорание травяного настила. Все пожары уже были ликвидированы. На местах работало 35 спасателей и 8 единиц специальной техники.

Последствия ночной атаки на Киевскую область / Фото с телеграма Небитова, ГСЧС

Глава Житомирской ОВА сообщил, что враг атаковал один из объектов инфраструктуры области дронами-камикадзе.

Благодаря эффективной работе подразделений противовоздушной обороны часть воздушных целей была сбита. Обломками сбитого беспилотника были частично повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно,
– рассказал Виталий Бунечко.

Добавил, что возникшие из-за вражеской атаки очаги возгорания оперативно ликвидировали. Место происшествия обследуют правоохранители. К счастью, без жертв и пострадавших.

В Силах обороны Юга сообщили, что враг сначала применил "Шахеды". 3 дрона сбили над Николаевщиной, еще 2 – над Кировоградщиной.

Позже, с использованием стратегической авиации, из акватории Черного моря россияне атаковали ракетами воздушного базирования.

8 ракет были уничтожены силами противовоздушной обороны и морской охраны над морем в Одесской области. Попаданий и разрушений не допущено,
– отметили в Силах обороны.

Начальник Черкасской ОВА сообщил, что Силы ПВО сбили над областью российскую ракету. Люди не пострадали. Разрушений также нет, заметил Игорь Табурец.