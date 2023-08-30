Ночью против 30 августа в Киеве было неспокойно из-за комбинированного удара, который решили нанести захватчики. В этом материале 24 Канала читайте все, что известно об этом обстреле, который является самым массированным от весны.

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Откуда летели цели, как работала ПВО

Как сообщили в Воздушных силах, враг выпустил 44 цели по нашему государству:

28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из Каспия и района аэродрома "Энгельс";

16 ударных беспилотников типа "Шахед" из южного и северного направлений, а если точнее – то из городов Приморско-Ахтарск и Курск.

ПВО ликвидировала 43 воздушных целей в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей, а именно:

28 ракет;

15 дронов.

Что известно о погибших и пострадавших

В Киевской городской военной администрации констатировали, что обломки вражеских целей упали на нежилые объекты в Шевченковском и Дарницком районах столицы. В частности, в Шевченковском районе – на территории предприятия.

В результате погибли 2 человека. Впоследствии стало известно, что это мужчины, которые были охранниками и имели 26 и 36 лет: "Совсем молодые ребята", – отметили в пресс-службе городской администрации Киева.

Обратите внимание! Были ранены три человека. Им оказывают медицинскую помощь. Госпитализировали 2 человека.

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Масштабы пожаров: что говорят в ГСЧС

Из-за вражеских ударов вспыхнули пожары, оперативно ликвидированные представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В пресс-службе органа также опубликовали сведения о ситуации ночью.

Дарницкий район. Было укрощено пламя на крыше ТЦ "Ашан" на улице Здолбуновской. Сообщение в службу спасения поступило в 05:17. Пожар был ликвидирован через час – то есть в 06:10. Огонь распространился на общую площадь в 50 квадратных метров.

Было укрощено пламя на крыше ТЦ "Ашан" на улице Здолбуновской. Сообщение в службу спасения поступило в 05:17. Пожар был ликвидирован через час – то есть в 06:10. Огонь распространился на общую площадь в 50 квадратных метров. Шевченковский район. Около 05:15 сразу поступило 4 вызова. Собственно, речь шла, в частности, о пожаре на территории завода, о котором мы упоминали выше. В 06:32 он был ликвидирован. Кроме того, было возгорание на открытой местности площадью 10 "квадратов" и нежилых застройках.

Всего на местах происшествия работало 97 спасателей и 21 единица основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Пожар на крыше ТЦ "Ашан" / Фото ГСЧС и главы Дарницкой РМВА