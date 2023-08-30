Последствия ночной атаки российских захватчиков уже фиксируют полицейские. Правоохранители и спасатели показали соответствующие кадры, передает 24 Канал.

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Последствия ночной атаки на Киевщину

Начальник полиции Киевской области рассказал, что в одном из районов в результате падения обломков ракет повреждены частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Обломки обнаружили и на территории местного кладбища. Там произошло возгорание, оперативно потушенное работниками ГСЧС.

В другом населенном пункте из-за атаки "Шахедов" произошло повреждение двухэтажного здания. Спасатели сейчас локализуют пожар. Благодаря своевременному переходу сторожа в укрытие удалось избежать жертв.

Всего в результате падения обломков ракет и дронов повреждены 6 частных домов. Есть пострадавшие.

Из-за возгорания дома после попадания обломков опеки получила 69-летняя женщина. Незначительные порезы также имеют 43-летний и 49-летний мужчины одного из домовладений,

– сообщил Андрей Небитов.

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Добавил, что разрушения получили и гаражные помещения. Уничтожены два автомобиля. Кроме того, из-за атаки агрессора повреждены частные усадьбы еще в одном из районов Киевщины. В частности, изуродованы кровля, окна. Также произошло воспламенение травяного настила, которое спасателям удалось оперативно локализовать.

В ГСЧС сообщили, что в результате массированной атаки врага в ночь на 30 августа в Фастовском и Бучанском районах Киевщины возникли пожары и разрушения жилых домов, возгорание травяного настила. Все пожары уже были ликвидированы. На местах работало 35 спасателей и 8 единиц специальной техники.

Последствия ночной атаки на Киевскую область / Фото с телеграма Небитова, ГСЧС

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