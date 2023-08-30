Про це 24 Каналу заявила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк. У Росії все ще є ракети, але відчувається їхня гостра нестача.

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Росії не вистачає ракет на ті плани, на які вона розраховувала щодо атак по території України, підкреслила Гуменюк. Країна-агресорка потребує певного часу для накопичення і виготовлення зброї.

"Ми бачимо за залишками збитих ракет, що це свіжозроблені. Тобто виробництво вони (росіяни – 24 Канал) не зупинили. Воно дещо уповільнене через нестачу деяких деталей і ймовірність якогось імпортозаміщення. Але виробництво триває і потроху вони поновлюють запас. Накопивши певний арсенал, вони його і використали", – пояснила вона.

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Поповнює свої запаси Росія і в плані ударних дронів. Останній час прослідковувалася активність вантажних бортів, які слідували з Тегерану до Москви. Ймовірно, перевозилися запчастини до БпЛА.

Росія самотужки виробляти те, що є високотехнологічним, наприклад "Шахеди", не може. Їм треба запчастини. Зараз ми побачили передумови і маємо на виході ось цю атаку, яку вони довготривалий час готували,

– підкреслила Наталія Гуменюк.

Якщо раніше росіяни витримували паузу у 10 – 12 днів для ударів, то зараз їм потрібно більше часу. Але вони можуть змінити тактику: почекати певний період і здійснити нові атаки з іншою частотою.

Зазначимо, що українським Силам оборони вдалося збити майже усі повітряні цілі, які були випущені по Україні в ніч на 30 серпня. За даними Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Росія випустила 28 крилатих ракет – їх усі збили, та 16 ударних дронів типу "Шахед" – ліквідувати вдалося 15.

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