Об этом 24 Каналу заявила руководитель объединенного прессцентра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк. В России все еще есть ракеты, но ощущается их острая нехватка.

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России не хватает ракет для атак по Украине, на которые она расчитывала, подчеркнула Гуменюк. Стране-агрессору нужно определенное время для накопления и изготовления оружия.

"Мы видим по остаткам сбитых ракет, что это свежесделанные. То есть производство они (россияне – 24 Канал) не остановили. Оно несколько замедлено из-за нехватки некоторых деталей и вероятности какого-то импортозамещения. Но производство продолжается и понемногу они возобновляют запас. Накопив определенный арсенал, они его и использовали", – объяснила она.

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Пополняет свои запасы Россия и в плане ударных дронов. В последнее время прослеживалась активность грузовых бортов, следовавших из Тегерана в Москву. Вероятно, перевозились запчасти к БПЛА.

Россия самостоятельно производить то, что высокотехнологично, например "Шахеды", не может. Им нужны запчасти. Сейчас мы увидели предпосылки и имеем на выходе эту атаку, которую они долгое время готовили,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

Если раньше россияне выдерживали паузу в 10 – 12 дней для ударов, то сейчас им нужно больше времени. Но они могут изменить тактику: подождать определенный период и осуществить новые атаки с другой частотой.

Отметим, что украинским Силам обороны удалось сбить почти все воздушные цели, выпущенные по Украине в ночь на 30 августа. По данным Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Россия выпустила 28 крылатых ракет – их все сбили, и 16 ударных дронов типа "Шахед" – ликвидировать удалось 15.

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