Обошлось без пострадавших. О террористической атаке оккупантов пишет 24 Канал.
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ПВО сбила российскую ракету в Черкасской области
С полуночи до утра Черкасская область была в тревоге и с постоянной угрозой ракетных обстрелов. Впрочем, под надежной защитой наших защитников, подчеркнул Игорь Табурец.
Силами ПВО над областью была сбита российская ракета. Люди не пострадали. Разрушений тоже нет. И это самое главное,
– подчеркнул чиновник.
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В Николаевской области тоже работала ПВО
Утром Виталий Ким рассказал, что на территории Николаевской области обстрелы не зафиксированы.
Работала ПВО, результаты – позже,
– отметил глава ОВА.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что уничтожены все 28 крылатых ракет и 15 из 16 ударных беспилотников в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей.
Всего зафиксировано 44 вражеских воздушных целей: