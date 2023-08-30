Минулося без постраждалих. Про терористичну атаку окупантів пише 24 Канал.
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ППО збила російську ракету в Черкаській області
З півночі до ранку Черкащина була на тривозі та з постійною загрозою ракетних обстрілів. Утім під надійним захистом наших оборонців, наголосив Ігор Табурець.
Силами ППО над областю було збито російську ракету. Люди не постраждали. Руйнацій теж немає. І це найголовніше,
– підкреслив посадовець.
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На Миколаївщині теж працювала ППО
Вранці Віталій Кім розповів, що на території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано.
Працювала ППО, результати – згодом,
– зазначив очільник ОВА.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що знищено всі 28 крилатих ракет та 15 із 16-ти ударних безпілотників у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.
Усього зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі: