Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що такий обстріл не доцільно називати помстою за "бавовну" в Росії, а саме на аеродромі у місті Псков.

До теми Уламки падають на місто: чому ППО не може перехоплювати ракети завчасно

Ігнат пояснив, чому атаки росіян не є помстою за "бавовну"

Юрій Ігнат пояснив, що ракетну атаку неможливо спланувати експромтом. Тому вислови про те, що це буцімто помста держави-агресорки за "бавовну" на аеродромі у Пскові, не є доцільними.

На це (ракетну атаку – 24 Канал) потрібна передпольотна підготовка пілотів, час для програмування самих ракет, адже кожна з них – це високотехнологічна зброя, яка потребує втручання людини, яка програмує її на політ,

– наголосив він.

Речник також відмітив той факт, що наразі російські ракети постійно змінюють курс, деколи намотуючи кола туди-сюди. Він зазначив, що на завдання такого удару потрібен час і визначення пріоритетних цілей.

"На це кількох годин точно не вистачить, саме тому противник готував цей удар заздалегідь", – сказав Ігнат.

Він також зазначив, що під час цієї атаки Повітряні сили повідомляли про різні місця запуску цих ракет. Зокрема, раніше окупанти запускали їх переважно з району Каспійського моря, а тепер західніше міста Енгельс, що в Росії.

Наостанок він наголосив, що Повітряні сили писали про рух ракет начебто з двох сторін, зокрема і з акваторії моря, що дало припущення, що це могли б бути "Калібри". Однак уже згодом з'ясувалося, що це були ракети типу Х-101, Х-55 чи Х-555.

Що відомо про нічну масовану атаку Росії на Україну