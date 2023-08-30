Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що такий обстріл не доцільно називати помстою за "бавовну" в Росії, а саме на аеродромі у місті Псков.
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Ігнат пояснив, чому атаки росіян не є помстою за "бавовну"
Юрій Ігнат пояснив, що ракетну атаку неможливо спланувати експромтом. Тому вислови про те, що це буцімто помста держави-агресорки за "бавовну" на аеродромі у Пскові, не є доцільними.
На це (ракетну атаку – 24 Канал) потрібна передпольотна підготовка пілотів, час для програмування самих ракет, адже кожна з них – це високотехнологічна зброя, яка потребує втручання людини, яка програмує її на політ,
– наголосив він.
Речник також відмітив той факт, що наразі російські ракети постійно змінюють курс, деколи намотуючи кола туди-сюди. Він зазначив, що на завдання такого удару потрібен час і визначення пріоритетних цілей.
"На це кількох годин точно не вистачить, саме тому противник готував цей удар заздалегідь", – сказав Ігнат.
Він також зазначив, що під час цієї атаки Повітряні сили повідомляли про різні місця запуску цих ракет. Зокрема, раніше окупанти запускали їх переважно з району Каспійського моря, а тепер західніше міста Енгельс, що в Росії.
Наостанок він наголосив, що Повітряні сили писали про рух ракет начебто з двох сторін, зокрема і з акваторії моря, що дало припущення, що це могли б бути "Калібри". Однак уже згодом з'ясувалося, що це були ракети типу Х-101, Х-55 чи Х-555.
Що відомо про нічну масовану атаку Росії на Україну
- Росія вночі 30 серпня масовано обстріляла Україну безпілотниками типу "Шахед" та ракетами Х-101, Х-55 чи Х-555. Ці ракети окупанти запустили з району аеродрому у місті Енгельс.
- Варто зазначити, що це була одна з наймасованіших атак, починаючи з весни 2023 року. Зокрема, лише у Києві українська ППО збила понад 20 ворожих цілей.
- Внаслідок цієї атаки у столиці нашої держави є влучання уламків ракет у ТЦ і підприємство. Крім цього, є жертви й постраждалі.