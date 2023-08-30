Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он отметил, что такой обстрел нецелесообразно называть местью за "хлопок" в России, а именно на аэродроме в городе Псков.

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Игнат объяснил, почему атаки россиян не являются местью за "хлопок"

Юрий Игнат объяснил, что ракетную атаку невозможно спланировать экспромтом. Поэтому высказывания, что это месть государства-агрессорки за "хлопок" на аэродроме в Пскове, нецелесообразны.

На это (ракетная атака – 24 Канал) требуется предполетная подготовка пилотов, время для программирования самих ракет, ведь каждая из них – это высокотехнологичное оружие, которое требует вмешательства человека, программирующего его на полет,

– подчеркнул он.

Спикер также отметил тот факт, что российские ракеты постоянно меняют курс, порой наматывая круги туда-сюда. Он отметил, что на нанесение такого удара нужно время и определение приоритетных целей.

"На это несколько часов точно не хватит, поэтому противник готовил этот удар заранее", – сказал Игнат.

Он также отметил, что во время этой атаки Воздушные силы сообщали о разных местах запуска этих ракет. В частности, ранее оккупанты запускали их преимущественно из района Каспийского моря, а теперь западнее города Энгельс в России.

Напоследок он подчеркнул, что Воздушные силы писали о движении ракет вроде бы с двух сторон, в том числе и из акватории моря, что дало предположение, что это могли бы быть "Калибры". Однако уже впоследствии выяснилось, что это были ракеты типа Х-101, Х-55 или Х-555.

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