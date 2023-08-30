Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказал 24 Каналу о том, что оккупанты постоянно меняют подходы и тактики обстрелов, заметив, что последняя массированная атака не имела существенных особенностей или отличий.

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Массовое производство ракет невозможно

По количеству ракетных обстрелов и дроновых атак Россия идет к уменьшению, если оценивать, сколько воздушных целей страна-террористка применяла в одном ракетном ударе в прошлом году осенью – зимой.

Сейчас, вероятно, проявляется влияние санкций и того, что враг не может массово производить ракеты. Максимально производство доходит до сотни ракет в месяц.

Враг вынужден тщательно планировать траекторию полета воздушных целей для того, чтобы обойти украинскую систему противовоздушной обороны,

– сказал Самусь.

Однако воздушные силы ВСУ четко отслеживают российские цели, сопровождают их и почти 100% уничтожают. В этом Украине мощно помогают союзники. Ведь для того, чтобы иметь информацию о всех целях, летящих в воздушное пространство Украины, нужно иметь сплошное радиолокационное поле.

При патрулировании самолеты системы АВАКС полностью покрывают украинское радиолокационное поле. Благодаря этому ни одна вражеская цель не может войти в воздушное пространство Украины незамеченной.

Как Украине удается так четко отслеживать воздушные цели врага: смотрите видео

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