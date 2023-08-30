Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказал 24 Каналу о том, что оккупанты постоянно меняют подходы и тактики обстрелов, заметив, что последняя массированная атака не имела существенных особенностей или отличий.
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Массовое производство ракет невозможно
По количеству ракетных обстрелов и дроновых атак Россия идет к уменьшению, если оценивать, сколько воздушных целей страна-террористка применяла в одном ракетном ударе в прошлом году осенью – зимой.
Сейчас, вероятно, проявляется влияние санкций и того, что враг не может массово производить ракеты. Максимально производство доходит до сотни ракет в месяц.
Враг вынужден тщательно планировать траекторию полета воздушных целей для того, чтобы обойти украинскую систему противовоздушной обороны,
– сказал Самусь.
Однако воздушные силы ВСУ четко отслеживают российские цели, сопровождают их и почти 100% уничтожают. В этом Украине мощно помогают союзники. Ведь для того, чтобы иметь информацию о всех целях, летящих в воздушное пространство Украины, нужно иметь сплошное радиолокационное поле.
При патрулировании самолеты системы АВАКС полностью покрывают украинское радиолокационное поле. Благодаря этому ни одна вражеская цель не может войти в воздушное пространство Украины незамеченной.
Как Украине удается так четко отслеживать воздушные цели врага: смотрите видео
Россия осуществила массированный обстрел Украины: последние новости
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что такой обстрел не целесообразно называть местью за "хлопок" в России, а именно на аэродроме в городе Псков. Ракетную атаку невозможно спланировать экспромтом.
- Стоит отметить, что это была одна из самых массированных атак, начиная с весны 2023 года. В частности, только в Киеве украинская ПВО сбила более 20 вражеских целей.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что врагу нужно время для того, чтобы подготовиться к ракетной атаке. России не хватает ракет на те планы, на которые она рассчитывала по атакам по территории Украины.