BBC Verify провели анализ и выяснили, что с начала этого года по территории России и оккупированному Крыму было совершено до 200 атак с помощью БПЛА.
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Как проводился анализ
Согласно данным аналитиков, всего по оккупированному Крыму и России с начала 2023 года было совершено более 190 атак с помощью беспилотников. при подсчете учитывали сообщения в российских СМИ.
Журналисты также отметили, что последние удары, направленные по меньшей мере на 6 российских регионов, являются самыми массовыми в 2023 году.
30 августа в России и Крыму снова раздавались взрывы
- В ночь на 30 августа Россию снова атаковали дроны. В частности в Пскове "хлопок" пришел на аэродром, в результате чего уничтожены 4 военно-транспортных самолета Ил-76, используемые для того, чтобы быстро опрокидывать личный состав и технику.
- Также взрывы прогремели в Брянской области загорелся крупнейший в России производитель микроэлектроники "Кремный ЭЛ". Там создают детали для ракетных комплексов "Искандер", самолетов и систем ПВО.
- Также беспилотники снова посетили Москву, из-за чего оккупанты перекрыли воздушное пространство и объявили план "Ковер".
- Неспокойно было и во временно оккупированном Крыму – утром 30 августа. взрывы раздавались в районе аэродрома Джанкой.