BBC Verify провели анализ и выяснили, что с начала этого года по территории России и оккупированному Крыму было совершено до 200 атак с помощью БПЛА.

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Как проводился анализ

Согласно данным аналитиков, всего по оккупированному Крыму и России с начала 2023 года было совершено более 190 атак с помощью беспилотников. при подсчете учитывали сообщения в российских СМИ.

Журналисты также отметили, что последние удары, направленные по меньшей мере на 6 российских регионов, являются самыми массовыми в 2023 году.

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