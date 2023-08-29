"Расцвет хлопка" в Крыму эфире телемарафона анонсировала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк – передает 24 Канал. Россияне пытаются скрыть удары, но им это не удается.

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Кремль набрал воды в рот

Россияне ничего не могут поделать с атаками на оккупированный полуостров, поэтому пытаются противостоять в информационном пространстве. Оккупанты отчаянно "рекламируют" свои средства противовоздушной обороны – однако настоящие последствия невозможно скрыть. Россияне уже постфактум узнают о "сгоревшем, прилетевшем и уничтоженном".

Наталья Гуменюк анонсировала новые неприятности для российских оккупантов на Крымском полуострове. Она убеждена, что новые удары регулярно будут раздаваться по всей территории Крыма.

У нас есть определенная выдержка для того, чтобы семена хлопка распространились более или менее равномерно по территории Крымского полуострова. И будет совершенно очевидно, где проросло и где цветет,

– заявила Гуменюк.

Оккупантам несладко в Крыму