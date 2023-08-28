О том, как изменилась ситуация на фронте за последнюю неделю, 20 – 27 августа, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим, опираясь на данные карты DeepStateMAP.

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Продвижение вокруг Работино

Одним из ключевых успехов украинских военных в течение прошлой недели было вхождение в Работино, которое россияне удерживали изо всех сил, вплоть до фанатизма. После нескольких месяцев на переднем крае активных боевых действий село фактически разрушено.

Впрочем, куда более важным фактом является расширение этого успеха. Украинские воины, зайдя в село, начали расширять фронт своего удара.

В настоящее время Силы обороны двигаются в двух направлениях – к югу в сторону Новопрокоповки и к востоку в направлении Вербового. Кроме того, важным фактом является продвижение в сторону Токмака. Ведь теперь наши военные могут еще эффективнее контролировать собственным огнем железнодорожные поставки через этот город. Следовательно, это очередной вызов для российской логистики, который в определенный момент может иметь решающее значение.

ВСУ продвигаются вокруг Работино: смотрите карту

Наступление в Клещеевке продолжается

Также украинские военные продолжили свое наступление на южном фланге Бахмута. Силы обороны продолжают выталкивать россиян из Клещеевки.

Сейчас линия фронта буквально проходит через село, часть которого до сих пор оккупирована, а другая – уже освобождена украинскими войсками.

Похожее продвижение на прошлой неделе было еще южнее – в окрестностях Андреевки. В случае успехов вблизи двух сел украинские военные смогут взять под контроль южный въезд в Бахмут, который россияне уничтожили во время своего зимнего наступления.

ВСУ выбивают россиян из Клещеевки: смотрите карту

Телеграмные "успехи" россиян

На прошлой неделе россияне также пробовали наступать и даже "захватили" Синьковку. Правда, пока только в телеграме. На самом же деле успехов здесь они не имели.

Но это не значит, что на этом направлении проще, чем на юге. Украинские военные прилагают сверхчеловеческие усилия, чтобы сдерживать врага, имеющего ощутимое преимущество в численности.

Пока же врага удается не подпускать к населенным пунктам. За прошедшую неделю россияне имели успех только на тех территориях, которые раньше считались "серой зоной".

Наступление россиян на Купянск: смотрите карту

Важно! Сейчас по всей линии фронта нет никаких "спокойных" участков. Там, где мы не наступаем, пробует наступать враг. В сверхсложных условиях украинские военные ежедневно нуждаются в поддержке гражданских. Для этого работает наш Фонд24, где вы всегда можете найти актуальные сборы на нужды наших защитников.