В начале недели президент Зеленский посетил саммит "Украина – Балканы" в Греции. И что самое важное – привез оттуда очень обнадеживающие результаты для нашей страны.

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Масштабная военная поддержка Греции и Афинская декларация

Во-первых, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис официально объявил о том, что его страна примет участие в тренировке украинских пилотов на F-16 и подготовке лётного состава. Это очень важно и знаково.



Зеленский после совместного брифинга с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом / фото ОП

Обратите внимание! На вооружении ВВС Греции есть F-16 C/D, способные нести, например, ракеты JASSM. Такой возможности лишены самолеты F-16 A/B, которые передадут нам Нидерланды и Дания.



Таким образом, небезосновательно считать, что Украина в скором времени получит больше самолетов и именно указанных моделей.

Кроме того, Греция обещает другую военную помощь Украине, а также займется разблокированием украинских портов в Черном море и возьмет на себя роль балканского центра влияния для формирования проукраинской коалиции.



Лидеры балканских стран поддерживают Украину в войне с Россией / фото с сайта греческого правительства

Важно! По данным греческих СМИ, Афины даже решили отменить действие контракта с Россией на обслуживание зенитно-ракетных систем комплексов Тор-М1 и Оса-АКМ, которые стоят на вооружении греческой армии. Эти комплексы могут вскоре снять с вооружения, поскольку имеющихся запчастей хватит лишь на несколько месяцев. Все из-за их незначительного количества и отказа правительства выполнять действующий контракт. Всего на вооружении греческой армии и ВВС находится 21 самоходный ЗРК Тор-М1 и 38 самоходных комплексов Оса-АКМ с максимальной дальностью стрельбы 10 – 12 километров. Контракт на дальнейшую поддержку систем в последующие годы составляет более 102 миллионов евро. В материале утверждают, что "скорее всего" эти ЗРК передадут Украине через третьи страны, а принятое решение является "собственно политическим".





Греция разрывает с Россией контракт / фото pronews.gr

Дипломатические результаты визита президента Зеленского, в отличие от самолетов и танков, нельзя измерить математически. Впрочем, значение их может быть даже большим.

На саммите "Украина – Балканы" был принят ряд важных решений. В частности, лидеры балканских стран подписали 21 августа общую Афинскую декларацию, в которой осудили российскую агрессию против Украины, подтвердили признание территориальной целостности Украины и согласились, что Россия должна ответить за агрессию.

Кто подписал "Афинскую декларацию":

президент Сербии Александар Вучич,

президент Молдовы Майя Санду,

президент Украины Владимир Зеленский,

президент Черногории Яков Милатович,

премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис,

премьер-министр Румынии Йон-Марсел Чолаку,

премьер-министр Косово Альбин Курти,

председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Боряна Кришто,

премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский,

премьер-министр Болгарии Николай Денков,

премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Формат "декларации" сам по себе не предполагает строгих обязательств. В то же время это четкий сигнал поддержки. И в случае Афин-2023 у него было и вполне реальное практическое наполнение.

Хорватия, Черногория и Болгария дадут Украине мощную финансовую и военную поддержку

На полях саммита "Украина – Балканы также состоялись важные двусторонние встречи президента Зеленского с иностранными коллегами. Так, Украина договорилась с Хорватией и Черногорией (страна, имеющая свой опыт борьбы с российской гибридной агрессией, уже выделила Украине около 10% ежегодных национальных ассигнований на оборону) о поддержке и военной помощи. Совокупно две страны выделяют Украине 30 и 10 миллионов евро.

Также Зеленский встретился с болгарским премьером Денковым и президентом Сербии Вучичем.

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Они показательны. Ведь Болгария и Сербия традиционно считались если не союзниками, то симпатиками России. И если Болгария после вступления в НАТО (2004) и ЕС (2007) постепенно избавляется от российского влияния, Сербия, казалось, обречена поддерживать Россию.

Болгария поддерживала Украину с самого начала российской агрессии, однако предпочитала не афишировать свою помощь и даже опровергала информацию, которая время от времени появлялась в СМИ.

Так было в 2022 году, наконец, в 2023-м болгары стали говорить о военной помощи Киеву открыто и откровенно. Россиянам на это ничего не оставалось, как делать изумленное лицо по поводу того, что "болгары не восхитились".



Встреча с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым / фото ОП

Дилемма Вучича: куда развернется Сербия

Ситуация с Сербией была гораздо сложнее. Страна до сих пор находится на российской газовой игле. Кроме того, в Сербии немало лоббистов и симпатиков России не только среди граждан, но и бизнес-элиты и истеблишмента.

Сербия не присоединилась к санкциям против России после вторжения 24 февраля 2022 года и даже не закрыла свое воздушное пространство для самолетов страны-агрессора (при этом осудила агрессию на уровне ООН). В то же время адекватные люди в стране давно понимают, что курс на Россию это путь в никуда.

Обратите внимание! На этом в свое время акцентировал даже Слободан Милошевич, который планировал доживать век в России, президент Путин его предал (об этом свидетельствуют рассекреченные стенограммы переговоров Путина и президента США Клинтона) и фактически дал добро на выдачу в Гаагу в 2001.



Теперь что-то подобное ждет и самого Путина. Кстати, формальным поводом для новой сербской власти для ареста в марте 2001 года Милошевича стала покупка им элитной виллы за бесценок (сколько совпадений?), а уже через три месяца его встречали в Гааге на известном трибунале.

Нынешний президент Сербии Александр Вучич о событиях знает не из Википедии, он был приближенным к Милошевичу лицом и даже выступил автором сербского аналога "диктаторских законов 16 января 2014 года".

Тем не менее сейчас он сбросил с себя оковы прошлого и присоединился к тем, "кто может смотреть в завтрашний день". И это светлое завтра для Сербии связано исключительно с Европой и ЕС.

При чем здесь вопрос Косово

Довольно любопытны обстоятельства встречи Зеленского и Вучича. Первоначально она не планировалась и состоялась по запросу сербской стороны (это особо подчеркивается). Что стало катализатором?

Мог ли господин Вучич просто промолчать и не слушать (как господин Башар Асад на саммите Лиги Арабских государств, когда увидел Владимира Зеленского). Нет, не мог. И здесь имела место тонкая дипломатическая игра.

21 августа другой участник саммита "Украина – Балканы", премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти заявил, что его государство присоединяется к Декларации G7 о поддержке Украины.

В чем здесь нюанс?

Косово – бывшая часть Сербии, где проживает албанское мусульманское большинство. В свое время Белград попытался применить силу против Приштины и развязал там кровавую войну с массовыми военными преступлениями, беженцами и тысячами погибших.

бывшая часть Сербии, где проживает албанское мусульманское большинство. В свое время Белград попытался применить силу против Приштины и развязал там кровавую войну с массовыми военными преступлениями, беженцами и тысячами погибших. После лет противостояния был найден, похоже, единственный возможный выход – в 2008 году была провозглашена независимость Косово, причем особо отмечалось, что этот факт не создает прецедент (поэтому апелляции Путина к нему как повод для отторжения от Украины Крыма юридически ничтожны).

В настоящее время Косово имеет статус частично признанного государства, признанного 101 странами мира. Украина в их число не входит, хотя, к примеру, украинская футбольная сборная и играла против сборной Косово в официальных матчах (из-за этого проводила домашнюю игру на нейтральном поле в Кракове в 2017 году). Теперь, когда Украине не нужно думать о том, что скажут в Москве, ситуация изменилась и процесс официального признания Киевом независимости края, в принципе, не станет большой проблемой. Ни для кого кроме Сербии.

Похоже, что именно такие опасения и логику имели сербские дипломаты и президент Вучич. Именно поэтому встреча двух президентов прошла с довольно интересной формулировкой: "Стороны отметили, что взаимная поддержка территориальной целостности и суверенитета – важная часть партнерства Украины и Сербии".

Незамеченный сербский "нож в спину"

Также во время встречи Зеленского и Вучича была раскрыта важная тайна – Сербию пригласили в Киев на третий саммит "Крымской платформы" и Белград приглашение принял.

Кто хоть немного разбирается в дипломатической кухне, должен понимать, что подобные приглашения – не экспромт, а результат длительной работы, возможно – месяцев, а иногда лет.

Крымская платформа привлекает новых участников для поддержки Украины / скриншот с видео

Встреча Зеленского и Вучича состоялась 21 августа, а уже через два дня премьер-министр страны Ана Брнабыч поздравляла участников "Крымской платформы" своим прямым включением из Белграда.

Республика Сербия продолжает поддерживать Украину на международной арене. Сербия остается верным другом Украины,

– премьер-министр Республики Сербия Ана Брнабич, 23 августа 2023 года.

Интересно, что в России это заявление просто проглотили и сделали вид, что не видят и не слышат. Весь гнев за поддержку "Киевского режима" россияне выплеснули на Боснию и Герцеговину.

Выборочная истерика россиян и угрозы Боснии и Герцоговине

2 из 3 глав этой балканской страны Желько Комшич и Денис Бечерович (политическая система страны предусматривает, что во главе стоит коллективный орган в составе 3 членов) прибыли на Саммит в Киев лично, а также посетили места военных преступлений россиян в Киевской области. И у Москвы это вызвало настоящую истерику.

Россия назвала присутствие членов президиума Боснии и Герцеговины в Киеве "враждебным актом", на который она "может ответить".

Посольство России в Боснии и Герцеговине устроило жалкую истерику, обвинив лидеров страны во всех смертных грехах. Радует, что сейчас это единственное, что может сделать Россия (ну, разве что городской сумасшедший Милорад Додик снова даст Путину какую-то награду). И в этом заслуга как украинского сопротивления, так и консолидированной позиции всего цивилизованного мира.

К слову, это не первые угрозы россиян независимой Боснии и Герцеговине.

В марте 2022 года посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов откровенно угрожал и стране, в которой находился, и другим государствам.

Если она (Босния и Герцеговина – 24 Канал) решит быть участником чего-то, это внутреннее дело. Но другое дело – наша реакция. На примере Украины мы показали, чего мы ожидаем. Если будет угроза, мы будем реагировать,

– посол Калабухов 16 марта 2022 года прямо угрожает Боснии и Герцеговине.

На этом российский дипломат не успокоился.

Откуда вы знаете, что мы ничего не планируем против Хорватии, Венгрии или Польши? У нас есть планы против НАТО. Мы оцениваем геостратегическую ситуацию, смотрим, откуда идут угрозы, и реагируем… Решайте сами. Это как замкнутый круг, я уже сказал… Позвольте предположить, например: Босния и Герцеговина стала членом НАТО и Брюссель решает поставить туда ядерные ракеты, направленные на Москву. Мы будем оценивать стратегическую ситуацию, и поэтому я считаю, что выходом должна быть европейская система, а не НАТО.

– россиянин Калабухов 20 марта 2022 года в эфире телеканала Face TV расширяет диапазон угроз и уже угрожает не только Боснии и Герцеговине, но и другим государствам.

Напомним, что это было еще до побега россиян из-под Киева и разоблачения их преступлений в Буче, Ирпене и Гостомеле. Посещение боснийскими политиками мест российских преступлений 23 августа 2023 года имело отдельную подтему для истерики посольства России.

Также напомним, что Босния и Герцеговина не высылала российских дипломатов даже после откровенно недружественных шагов. Более того, между Боснией и Герцеговиной и Россией до сих пор действует безвиз.

Похоже, пора пересмотреть этот вопрос и исправить ошибки. Собственно этим уже заняты лидеры страны и участие в работе "Крымской платформы" – хороший знак. Как и финансовая и вооруженная помощь. А также присоединение к санкциям против России.

Справочно! В свое время украинцы помогали Боснии и Герцеговине в 1990-х. Тогда украинские миротворцы не допустили повторения акта геноцида, который произошел в Сребренице в 1995 году, когда поддерживаемые Россией сербские боевики убили 8000 боснийцев. Через несколько дней после событий в Сребренице сербы хотели повторить акт геноцида в соседней Жепе, но им помешали 79 украинских миротворцев из 240-го отдельного спецбатальона.



Тогда украинцы спасли тысячи жизней, а террористам-неудачникам на память остался лишь нелепый мем "сербы заняли Жепу".

Об этом президент Зеленский говорил 23 августа с лидерами Боснии и Герцеговины в Киеве. В настоящее время оба государства стремятся стать членами ЕС и НАТО, поэтому должны объединить усилия и помогать друг другу.



Лидеры Боснии и Герцеговины вместе с Владимиром Зеленским в Киеве / фото Офиса Президента

По такому пути должна идти и Сербия. Собственно, уже идет. Из "файлов Тейшейры" мы знаем, что Белград уже неофициально снабжает Украину оружием. В апреле 2023 года Сербия официально опровергла это, чтобы не злить Россию. В июне президент Вучич наконец-то признал Financial Times, что "такая возможность существует". Также Вучич рассказал, что раньше каждые 3 месяца обязательно созванивался с Путиным, сейчас эта традиция прервалась. Интересно, что случилось?

Ответ на этот вопрос прост – Россия проигрывает и параллельно с этим становится еще более токсичной. Бывшие союзники или просто симпатики России видят, что Москва стремительно несется в пропасть – она проигрывает на поле боя, несет новые дипломатические поражения, ее экономика умирает, а Путин просто слетел с рельсов и уже просто бьет ракетами по своим.

Все это, кстати, напоминает последние годы ливийского диктатора Каддафи. И с таким "политическим трупом" никто не хочет иметь дело (если ты не Иран или КНДР, конечно, или не Беларусь). В такой ситуации дружба с Россией – это самоубийство. И если России уже нечего терять – население страны безропотно следует за нацлидером на верную смерть, то для других государств экзистенциональный выбор существует. И они даже знают правильный ответ.

У Украины и балканских стран есть общие цели

Это касается и других стран региона – Албания, Северная Македония, Черногория и Косово уже много лет находятся в "зале ожидания" вступления в ЕС. Теперь благодаря их поддержке Украины дело может сдвинуться с мертвой точки.

Об этом намекало и присутствие на саммите первых лиц ЕС – председателя Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.



Урсула фон дер Ляйен на саммите в Греции / фото ОП

Гарантией того, что декларации становятся реальностью, в данном случае выступает Греция – член ЕС и НАТО дает пример поддержки Украины и делает это и для себя. Для Афин это фактически инвестиция в безопасность и рост собственного дипломатического авторитета среди стран региона.