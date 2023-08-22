Во время ветеранского форума Владимир Зеленский анонсировал минимум четыре новых оборонных пакета. Необходимое для противостояния России нам предоставят наши международные партнеры, передает 24 Канал.

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Еще четыре пакета помощи

Результаты визитов в течение этих четырех дней – по меньшей мере четыре новых оборонных пакета от наших партнеров. А основное чего мы достигли – это открытие для нашего государства поставок F-16,

– подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что уже есть договоренность, которая касается того, сколько истребителей Украина получит от Нидерландов и Дании. В то же время глава государства отметил, что работает над "еще большим результатом".

"Я встретился с нашими ребятами, которые уже начали тренировки в Дании. Также украинские пилоты и инженеры начнут обучение в других странах авиационной коалиции. Мы расширяем тренировочные программы", – отметил Зеленский.

Основное о визите Зеленского в Европу