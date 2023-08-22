Во время ветеранского форума Владимир Зеленский анонсировал минимум четыре новых оборонных пакета. Необходимое для противостояния России нам предоставят наши международные партнеры, передает 24 Канал.
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Еще четыре пакета помощи
Результаты визитов в течение этих четырех дней – по меньшей мере четыре новых оборонных пакета от наших партнеров. А основное чего мы достигли – это открытие для нашего государства поставок F-16,
– подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул, что уже есть договоренность, которая касается того, сколько истребителей Украина получит от Нидерландов и Дании. В то же время глава государства отметил, что работает над "еще большим результатом".
"Я встретился с нашими ребятами, которые уже начали тренировки в Дании. Также украинские пилоты и инженеры начнут обучение в других странах авиационной коалиции. Мы расширяем тренировочные программы", – отметил Зеленский.
Основное о визите Зеленского в Европу
- Как уже отмечалось, на выходных Владимир Зеленский отправился в Европу. Он побывал в Нидерландах, Дании и Швеции.
- Так, в Швеции удалось договориться, что в Украине будут производить CV-90. Кроме того, стало известно о старте тестирования нашими пилотами истребителей Gripen.
- На следующий день президент находился в Нидерландах и Дании. Там удалось договориться о передаче нашему государству F-16. Понятно, что это произойдет после завершения учений на этих истребителей нашими пилотами.
- Позже он отправился в Грецию. Там он встретился с лидерами Западных Балкан. В ходе саммита лидеры 11 государств подписали Афинскую декларацию. Она предполагает поддержку территориальной целостности Украины.
- Кроме того, глава государства встретился с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым и президентом Сербии Александром Вучичем. А еще с президентом Черногории Яковом Милатовичем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.