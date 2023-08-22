Прежде всего, он подвел итоги своих последних визитов. Глава государства отметил, что делает краткий отчет об активности Украины в течение этих дней.

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Самолеты для Украины будут, – Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что имел четыре визита в: Швецию, Нидерланды, Данию, Грецию. Кроме того, он присутствовал на саммите Украина – Балканы, а также проводил переговоры на полях саммита с Болгарией, Сербией, Хорватией, Черногорией, Северной Македонией, Молдовой, а также Президентом Еврокомиссии.

Обращение Зеленского от 22 августа: смотрите видео

Возвращаемся домой с новой политической поддержкой, с новыми договоренностями. Территориальную целостность Украины все ясно подтверждают. Самолеты для Украины будут. Дополнительная бронетехника будет. ПВО усилим,

– подчеркнул он.

Греция будет способствовать восстановлению Одессы

В ходе своих визитов глава государства также обсуждал экономику, украинский экспорт и европейскую и евроатлантическую интеграцию. По его словам, практически на всех встречах речь шла о защите маршрутов экспорта через Черное море и через "коридоры солидарности" по суше.

Очень важна договоренность с Грецией, за которую я особенно благодарен премьер-министру Мицотакису, – это готовность Греции взять патронат над восстановлением нашей Одессы. Решение не только содержательное, но и очень символичное. Наполнено многими историческими и культурными смыслами. Общий итог этих дней – Украина стала сильнее,

– подчеркнул он.

Президент также отметил Люксембург, который присоединился к декларации "Группы семи" по гарантиям безопасности для Украины. Зеленский добавил, что каждая неделя придает нашему государству новые возможности безопасности. Он поблагодарил также всю команду, которая для этого продолжает выполнять свою работу.

Глава государства добавил, что в Киеве прошел ежегодный ветеранский форум.

Имел честь открыть его своим обращением. Очень надеюсь на то, что все государственные чиновники, участвующие в форуме, будут максимально внимательно прислушиваться к потребностям и предложениям нашего ветеранского сообщества,

– подчеркнул он.

Президент добавил, что украинская политика героев – ветеранская политика – должна приносить результаты. И она будет это делать. По словам главы государства, за это отвечает каждое профильное должностное лицо.