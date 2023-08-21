Нидерланды и Дания объявили о передаче нашему государству нескольких десятков самолетов. В то же время, в понедельник, 21 августа, президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом констатировал, что Афины присоединяются к авиационной коалиции, – информирует 24 Канал.

Смотрите также В Украине будут F-16: все, что известно об историческом решении

Греция будет учить украинских пилотов

Как отметил украинский лидер, с главой правительства Греции он обсудил немало важных вопросов. В частности, речь шла во время переговоров о ситуации на поле боя, российском ракетном терроре и возможностях для Украины, которые могли бы его сдерживать.

Во время диалога Киева и Афин было принято решение об обучении украинских пилотов на многоцелевых истребителях F-16. По словам Зеленского, соответствующее предложение было озвучено греческим премьером.

Есть важный результат для авиационной коалиции. Греция примет участие в тренировках наших пилотов на F-16. Спасибо за это предложение. Спасибо вам (Кириакос Мицотакис – 24 Канал) и вашей команде за предоставление больше помощи Украине с защитой нашей свободы,

– заявил Зеленский.

Кроме того, глава нашего государства подчеркнул, что пока стороны прорабатывают соответствующие детали этого решения.

Зеленский и Мицотакис дают пресс-конференцию для СМИ: смотрите запись от ОП

Самолеты F-16 для Воздушных сил