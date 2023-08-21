Нідерланди та Данія оголосили про передачу нашій державі декількох десятків літаків. Водночас у понеділок, 21 серпня, президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом констатував, що Афіни долучаються до авіаційної коаліції, – інформує 24 Канал.

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Греція навчатиме українських пілотів

Як зазначив український лідер, з головою уряду Греції він обговорив чимало важливих питань. Зокрема, йшлося під час перемовин про ситуацію на полі бою, російський ракетний терор та можливості для України, які б могли його стримувати.

Власне, під час діалогу Києва та Афін було ухвалено рішення про навчання українських пілотів на багатоцільових винищувачах F-16. За словами Зеленського, відповідну пропозицію озвучив грецький прем'єр.

Маємо важливий результат для авіаційної коаліції. Греція візьме участь в тренуваннях наших пілотів на F-16. Дякую за цю пропозицію. Дякую вам (Кіріакос Міцотакіс – 24 Канал) і вашій команді за більшу допомогу Україні із захистом нашої свободи,

– заявив Зеленський.

Окрім того, глава нашої держави наголосив, що поки сторони опрацьовують відповідні деталі стосовно цього рішення.

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