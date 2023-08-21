Посол Росії в Данії Владімір Барбін засудив підтримку України з боку Данії. Зробив він це у той час, коли Володимир Зеленський перебував у палаці Крістіансборг.

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Що сказав російський дипломат

Представник країни-агресорки цинічно назвав повномасштабну війну Росії проти України "конфліктом" та став погрожувати ескалацією.

Той факт, що Данія вирішила передати Україні 19 літаків F-16, призводить до ескалації "конфлікту". Прикриваючись тим, що Україна сама має визначити умови миру, Данія прагне своїми діями та словами не залишити Україні іншого виходу, окрім продовження військового протистояння з Росією,

– сказав Барбін.

Як росіянина поставили на місце

Міністр оборони Данії Якоб Еллеман-Єнсен не залишив без уваги нахабну заяву співробітника МЗС держави-терориста. Він поставив російського дипломата на місце та нагадав про воєнні злочини країни-агресорки.

Представник країни, яка вдерлася до мирного сусіда і вбиває мирних жителів, наважується говорити, що інші розганяють конфлікт, який вони могли б зупинити завтра, просто сказавши: "Зараз ми відходимо до своєї країни". Я думаю, йому (Барбіну – 24 Канал) має бути соромно,

– наголосив голова Міноборони Данії.

Також він назвав умови використання F-16 нашими захисниками. За його словами, Україна зможе застосовувати ці винищувачі тільки на своїй території.

Україна отримає F-16 від партнерів