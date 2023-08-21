Это не обязательно последние хорошие новости по поставкам Украины истребителей F-16. Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик из Израиля Игаль Левин, поделившись размышлениями о сроках доставки самолетов.

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Это был политический вопрос. Их (самолеты – 24 Канал) нужно было дать еще условно вчера – позавчера, но ситуация такая, как есть. Но "стеклянный потолок" пробит. Это говорит, что на Дании и Нидерландах все не закончится.

– подчеркнул Игаль Левин.

Глобально это связано с успехами украинской контрнаступательной операции. Очевидно, что если бы Украина не наступала, а отступала – на политическом уровне были бы совсем другие решения, чем передача новых, очень важных видов вооружения.

Игаль Левин о передаче Украины F-16: смотрите видео

Сроки поставок самолетов в Украину

Во время информации о передаче самолетов сообщили также, что первые истребители попадут в Украину ближе к новому году, а остальные – в 2024 и 2025 годах.

Время прибытия самолетов напрямую зависит от обучения летчиков и наземного персонала. Все озвучиваемые официально термины не нужно воспринимать за чистую монету. Вообще такие вещи не стоит озвучивать, потому что эта информация секретна,

– заметил Игаль Левин.

Хотя Украина во многих аспектах получения оружия опирается на западные страны, в частности Данию и Нидерланды, некоторые вещи приходится делать публично. Это и публичность перед украинским народом, и налогоплательщиками западных стран.

"Такие вещи, как подготовка летчиков, передача конкретного вооружения – это секретная информация, так что озвученные данные об этом не всегда соответствуют действительности", – заявил военный аналитик.

Так что, например, о сроках начала и окончания учений летчиков точно знает военно-политическое командование Украины. Как и о сроках доставки обещанного оружия.

Украине передают F-16: важное