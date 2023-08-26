Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, подчеркнув, что эта ракета, вызвавшая активные обсуждения среди военных экспертов, является "новой и абсолютно современной".

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Да, это наше новое изделие, которое показало себя совершенно безупречно,

– сказал Данилов.

В то же время он не стал раскрывать всех деталей, в частности, была ли это совершенно новая разработка или только модификация уже имеющегося вооружения.

Данилов уточнил, что это разработка украинского оборонно-промышленного комплекса в рамках программы, начатой в 2020 году.

Неудивительно, что украинская разведка намекает, что скоро "хлопка" у оккупантов будет еще больше. Если подобных современных ракет в Украины еще много, а также учитывая новые поступления оружия от партнеров, сезон в Крыму не будут закрывать в этом году.

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Уничтожение "Триумфа" в Крыму: главное

23 августа в районе села Оленевка, что на западе Крыма, раздалось около 7 взрывов, в результате чего поднялся густой клуб дыма. Впоследствии стало ясно, что удар пришелся на воинскую часть россиян.

В ГУР МО подтвердили попадание и сообщили, что нашим воинам удалось уничтожить комплекс С-400 "Триумф". К слову, разведчики показали поразительное видео, как пылает вражеский С-400.

Спикер обороны Юга Наталья Гуменюк позже сообщила, что кроме "Триумфа" удалось уничтожить или повредили еще 3 вражеских пусковых установки С-300.

А вот оккупационная так называемая "власть" до сих пор не прокомментировала произошедшее в Оленовке. Российское МЧС в Крыму сначала заявило, что дым возле мыса – это якобы "возгорание сухой травы", и через несколько минут удалили этот стыд.