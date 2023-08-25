Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что "зубы дракона", которых наставили на пляжах оккупанты, никак не помогут. Отметим, что взрывы возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут 24 августа было слышно с 5 часов утра.

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Кроме того, стало известно, что украинская разведка завербовала российского пилота, выманила его в Украину и получила вражеский вертолет Ми-8.

Показать то, что Крым с разных сторон беззащитен – это очень важно. Это оказывает большое влияние на эмоционально-нравственное состояние российских солдат и оккупантов,

– отметил Тизенгаузен.

Ведь часть оккупантов и коллаборантов, особенно те, кто работают в местных "госорганах", увидят, что украинские спецназовцы свободно могут передвигаться по Черному морю. Мол, а что будет, когда украинских защитников будет не 20, а тысяча.

Как действия украинской разведки пугают оккупантов на полуострове: смотрите видео

Элементы следующего контрнаступления

На временно оккупированном полуострове взрывов становится все больше. Не только в Севастополе и Джанкое, но и на мысе Тарханкут.

Во временно оккупированном Севастополе постоянно громко. А так называемая местная "власть" утверждает, что это все якобы "учебные стрельбы".

К слову, в этом городе 80% населения – российские военные со своими семьями. А они, мол, понимают, что происходит. Поэтому, эти заявления о якобы "обучении" – это для тех, кто верит в такой бред.

Сейчас на полуострове новая волна тех, кто оттуда убегает. Уезжают те, кто может это сделать.

Психологическое, военное давление, применение нового дальнобойного оружия, которое нам передают, – это все элементы следующего массивного контрнаступления, которое произойдет, когда Украина получит достаточное количество самолетов F-16,

– подчеркнул политтехнолог.

Что произошло в Крыму