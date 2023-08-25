Такое заявление сделал секретарь СНБО. Алексей Данилов добавил, что до высадки в Крыму военные занимались другими операциями.

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Операции будут продолжаться до полной деоккупации

"Это первая операция, которая стала публичной", – отметил Данилов.

Чиновник добавил, что не обо всех операциях можно докладывать обществу.

Единственное, что могу сказать, что они не будут заканчиваться до тех пор, пока вся территория нашей страны, включая АРК, не будет освобождена от террористов,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов отметил, что при необходимости деоккупация будет происходить военным путем, если россияне не поймут, что им нужно убираться с нашей территории как можно скорее.

У оккупантов нет средств, чтобы помешать

Чиновник отметил, что когда начнется военное освобождение Крыма, мы все увидим. Кстати, это будет более мощная операция, чем сейчас.

Я могу сказать, что вчера была очень мощная операция именно на территории Крыма с применением нашего современного вооружения против Российской Федерации. И у них нет средств для того, чтобы они мешали нам выполнять задачу, которую ставит президент нашей страны по освобождению нашей страны,

– подчеркнул Данилов.

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