Таку заяву зробив секретар РНБО. Олексій Данілов додав, що до висадки в Криму військові займалися іншими операціями.

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Операції триватимуть до повної деокупації

"Це перша операція, яка стала публічною", – зазначив Данілов.

Посадовець додав, що не про всі операції можна доповідати суспільству.

Єдине, що можу сказати, що вони не будуть закінчуватися до того часу, поки вся територія нашої країни, включно з АРК, не буде звільнена від терористів,

– підкреслив секретар РНБО.

Данілов зауважив, що за потреби деокупація буде відбуватися військовим шляхом, якщо росіяни не зрозуміють, що їм треба забиратися з нашої території якомога швидше.

Окупанти не мають засобів, щоб завадити

Посадовець зазначив, що коли почнеться військове звільнення Криму, ми всі побачимо. До речі, це буде більш потужна операція, ніж зараз відбувається.

Я можу сказати, що вчора була дуже потужна операція саме на території Криму із застосуванням нашого найсучаснішого озброєння проти Російської Федерації. І в них немає засобів для того, щоб вони заважали нам виконувати завдання, яке ставить президент нашої країни по звільненню нашої країни,

– наголосив Данілов.

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