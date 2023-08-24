Бойове завдання виконував підрозділ ГУР "Артан". Ексклюзивними кадрами роботи українських розвідників поділилися джерела 24 Каналу.
До теми Українські військові здійснили висадку в Криму: у ГУР МО заявили про втрати росіян
Розвідники виконали бойове завдання у Криму
Деталі операції обіцяють розповісти згодом. Наразі наші розвідники передають всім вітання з видом на півострів.
Зауважимо, що на оприлюднених кадрах видно, як бійці прямують на катері.
Раніше Днями побачите: Буданов анонсував неприємності для окупантів у Криму
Українські розвідники в Криму: дивіться відео
Читайте також Це візитна картка ППО Росії, – у ГУР кажуть, що знищення С-400 матиме наслідки для подій у Криму
Що вже відомо про висадку у Криму
- Вранці на День Незалежності України в тимчасово анексованому Криму відбувся бій за участю плавальних засобів та авіації.
- Зауважимо, що інформацію про висадку українського десанту вже підтвердив представник Головного управління розвідки Міноборони.
- Андрій Юсов зазначив, що підрозділи здійснили висадку в межах спецоперації. Усі завдання виконали. Також додав, що спецоперацію провели у взаємодії з військово-морським флотом.
- "Цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає. Продовжується спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється", – зазначив представник ГУР.
- Додамо, що ЗМІ повідомляли, що з 5 години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи. Джерела журналістів у розвідці підтвердили, що в цьому районі стався бій за участю плавзасобів і авіації.
- До речі, у селі Маяк розташована база 3 радіотехнічного полку в складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил Росії. Також на Тарханкутському півострові радіолокаційний вузол ворога – РЛК "Небо-М" і РЛС "Каста-2Е2". Окрім того, по периметру підготовлені позиції для ППО.