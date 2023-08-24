Бойове завдання виконував підрозділ ГУР "Артан". Ексклюзивними кадрами роботи українських розвідників поділилися джерела 24 Каналу.

До теми Українські військові здійснили висадку в Криму: у ГУР МО заявили про втрати росіян

Розвідники виконали бойове завдання у Криму

Деталі операції обіцяють розповісти згодом. Наразі наші розвідники передають всім вітання з видом на півострів.

Зауважимо, що на оприлюднених кадрах видно, як бійці прямують на катері.

Раніше Днями побачите: Буданов анонсував неприємності для окупантів у Криму

Українські розвідники в Криму: дивіться відео

Читайте також Це візитна картка ППО Росії, – у ГУР кажуть, що знищення С-400 матиме наслідки для подій у Криму

Що вже відомо про висадку у Криму