Боевую задачу выполняло подразделение ГУР "Артан". Эксклюзивными кадрами работы украинских разведчиков поделились источники 24 Канала.
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Разведчики выполнили боевую задачу в Крыму
Детали операции обещают рассказать позже. Наши разведчики передают всем поздравления с видом на полуостров.
Заметим, что на обнародованных кадрах видно, как бойцы направляются на катере.
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Украинские разведчики в Крыму: смотрите видео
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Что уже известно о высадке в Крыму
- Утром на День Независимости Украины во временно аннексированном Крыму состоялось сражение с участием плавательных средств и авиации.
- Отметим, что информацию о высадке украинского десанта уже подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны.
- Андрей Юсов отметил, что подразделения произвели высадку в рамках спецоперации. Все задачи выполнили. Также добавил, что спецоперация была проведена во взаимодействии с военно-морским флотом.
- "Цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется", – отметил представитель ГУР.
- Добавим, СМИ сообщали, что с 5 часов утра возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы. Источники журналистов в разведке подтвердили, что в этом районе произошло сражение с участием плавсредств и авиации.
- Кстати, в селе Маяк расположена база 3 радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил России. Также на Тарханкутском полуострове радиолокационный узел врага – РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". Кроме того, по периметру подготовлены позиции для ПВО.