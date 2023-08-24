Боевую задачу выполняло подразделение ГУР "Артан". Эксклюзивными кадрами работы украинских разведчиков поделились источники 24 Канала.

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Разведчики выполнили боевую задачу в Крыму

Детали операции обещают рассказать позже. Наши разведчики передают всем поздравления с видом на полуостров.

Заметим, что на обнародованных кадрах видно, как бойцы направляются на катере.

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Украинские разведчики в Крыму: смотрите видео

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