Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что в Крыму была уничтожена визитная карта российских средств ПВО, имея в виду С-400, пишет 24 Канал. В то же время он не стал раскрывать, чем именно поразили "Триумф", добавив, что пусть оккупанты мучаются, разгадывая эту загадку.
Смотрите также "Триумфальная" ликвидация ЗРК за 1 миллиард: что известно об уничтоженном в Крыму С-400
В ГУР рассказали о важном значении уничтожения С-400
Юсов предположил, что после того, как в Крыму был уничтожен С-400, теперь количество желающих приобрести у России "Триумф" будет значительно меньше.
Взрыв, ликвидировавший визитную карту российских средств ПВО. То, что они хотели продавать слишком дорого за границу, я думаю, теперь желающих покупать подобные не очень эффективные вещи, которые, впрочем, хорошо горят, будет значительно и значительно меньше.
– сказал он.
Представитель разведки сообщил, что есть информация о ликвидации личного состава в результате удара по С-400. Кроме того, он отметил, что комплекс С-400 – не одна единица техники.
Поэтому, по его словам, все, что было вокруг, уничтожено или повреждено.
Комментируя, как уничтожение С-400 скажется на работе ПВО россиян в Крыму, Юсов заявил, что комплексов "Триумф" в России очень немного, потому что это одна из последних их разработок.
"Поскольку это одно из самых современных их орудий и средств ПВО и ПРО – это будет иметь системные последствия для развития событий в Крыму", – говорит представитель ГУР МО.
В конце концов Юсов зиронизировал, что сегодня в Крыму "действительно произошел триумф, но триумф не у оккупантов".
Это собственно триумф для Украины и украинцев, приближающих освобождение украинского Крыма,
– констатировал он.
В Крыму уничтожили С-400: подробности
- Утром 23 августа во временно оккупированном Крыму раздался мощный взрыв. Очевидцы публиковали фото яркого "хлопка" в Еленовке. В сети сообщают, что в Еленовке раздалось по меньшей мере 7 взрывов.
- Впоследствии в ГУР МО сообщили, что в оккупированном Крыму уничтожен российский комплекс С-400. Также в разведке опубликовали яркое видео.
- В результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.