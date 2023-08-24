Сообщается, что утром 24 августа во временно аннексированном Крыму состоялся бой с участием плавательных средств и авиации. Информацию о высадке украинского десанта подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

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"Подразделения ГУР МО осуществили высадку в рамках спецоперации, все задачи выполнены", – отметил он.

СМИ сообщают о бое на мысе Тарханкут

Как сообщили "Крым. Реалии", в Крыму произошло сражение с привлечением авиации. Сообщается, что с 5 часов утра возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы.

Кроме того, источники журналистов в украинской разведке подтвердили, что в этом районе произошло сражение с участием плавсредств и авиации.

В селе Маяк расположена база 3 радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил России. Также на тарханкутском полуострове – расположен радиолокационный узел – РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По периметру подготовлены позиции для ПВО.

Добавим, что 23 августа украинские военные уничтожили на мысе Тарханкут современную российскую систему ПВО ЗРК С-400 "Триумф".

Показываем на карте мыс Тарханкут

Кремлевские пропагандисты подтверждают информацию, что ночью в районе мыса Тарханкут, в частности в районе Еленовки, было неспокойно. Однако пропагандисты замалчивают бой украинских военных с оккупантами.