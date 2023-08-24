24 Канал отримав у своє розпорядження ексклюзивні кадри, як наші бійці поверталися. На кадрах можна помітити, що нашим бійцям довелося відстрілюватися від окупантів.
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Українських бійців переслідував ворожий безпілотник
Судячи з кадрів, українських військових переслідував ворожий безпілотник. Наші бійці відкрили по ньому вогонь зі стрілецької зброї. Також українському човну довелося маневрувати.
У підсумку українські розвідники змогли вибратися цілими й без втрат. На відео помітно в небі сліди сірого диму, що може свідчити про те, що наші воїни ліквідували ворожу повітряну ціль.
Як українські розвідники повертались зі спецоперації у Криму: дивіться відео
Українські військові здійснили висадку в Криму: подробиці
- Головне управління розвідки у взаємодії з Військово-морським флотом 24 серпня провело успішну спецоперацію в окупованому Криму.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив про досягнення поставлених цілей. У рамках операції втрат серед особового складу української сторони – немає.
- Водночас Юсов підтвердив втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється.
- Зазначимо, що близько 5 години ранку повідомлялося про вибухи біля населених пунктів Маяк та Оленівка на мисі Тарханкут. У селі Маяк розташована база 3 радіотехнічного полку в складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил Росії.
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- Згодом в ГУР підтвердили, що спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта.
- Також в українському Криму внаслідок операції наших військових знову замайорів державний прапор.
- Варто додати, що 23 серпня українські військові знищили в районі мису Тарханкут новітню російську систему ППО. Мовиться про ЗРК-400 "Тріумф". Увнаслідок вибуху С-400 було повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.