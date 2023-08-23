Про вибухи повідомляють моніторингові групи, а місцева влада відмовчується. Показуємо на карті, де прилетіло та що уже відомо про наслідки.

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Почнемо з того, що жителі Оленівки повідомили про серію вибухів, після чого в небо почав здійматися великий "гриб" диму. Відповідні фото та відео з'явились у мережі.



Стовп диму в Оленівці / Фото з мережі

У Оленівці може розташовуватися великий склад техніки та нафтобаза. За даними телеграм-каналів, приліт був по російському військовому об'єкту на мисі Тарханкут.

Де розташований Тарханкут, де міг статись приліт: показуємо на карті

Кримський Тарханкут – місце, звідки стріляють "Оніксами"

Мис Тарханкут росіяни використовують як військову базу. Так, біля кар'єра поблизу села Оленівка Чорноморського району на мапі зафіксовано позиції оснащеного надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс" берегового ОТК "Бастіон" та ЗРК "Панцир-С1", пише Крим. Реалії.

Від Тарханкуту до одеських берегів, які окупанти часто обстрілюють "Оніксами", по прямій лише 180 кілометрів, а до Миколаївської області ще ближче. Дальність польоту "Онікса" по комбінованій траєкторії – до 300 кілометрів.

Тож, якщо вибухи, які сьогодні стались в Оленівці, – це таки наслідок прильоту на мисі Тарханкут, то є ймовірність, що ворожа ППО та ракетні установки – зазнали ушкоджень. Однак, наразі підтверджень не було ні від російської окупаційної влади, не згадували про вибухи нічого й в Москві. У ЗСУ не звітували про відпрацювання по ворожих об'єктах.

Доповнення. Джерела 24 Каналу у розвідці підтвердили знищення російської системи ППО в Криму, яка розміщувалась біля селища Оленівка, на Тарханкутському півострові. Кажуть, що "палало потужно".

Побрехеньки окупаційної влади

Там традиційно мовчать, лише "радник глави Криму" Олег Крючков заявив, що сьогодні спеціальні служби будуть нібито проводити знищення вибухонебезпечних предметів у різних районах півострова, "тому можливі звуки вибухів".

Зазначимо, що на території окупованого Криму з недавнього часу почали переслідувати за публікацію матеріалів та фото про удари по військових об'єктах росіян у соцмережах.