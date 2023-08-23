О взрывах сообщают мониторинговые группы, а местные власти отмалчиваются. Показываем на карте, где прилетело и что уже известно о последствиях.

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Начнём с того, что жители Оленевки сообщили о серии взрывов, после чего в небо начал подниматься большой "гриб" дыма. Соответствующие фото и видео появились в сети.



Столб дыма в Оленевке / Фото из сети

В Оленевке может располагаться обширный склад техники и нефтебаза. По данным телеграм-каналов, прилет был по российскому военному объекту на мысе Тарханкут.

Где расположен Тарханкут, где мог случиться прилет: показываем на карте

Крымский Тарханкут – место, откуда стреляют "Ониксами"

Мыс Тарханкут русские используют как военную базу. Так, возле карьера вблизи села Оленевка Черноморского района на карте зафиксированы позиции оснащенного сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс" берегового ОТК "Бастион" и ЗРК "Панцирь-С1", пишет Крым. Реалии.

От Тарханкута до одесских берегов, которые оккупанты часто обстреливают "Ониксами", по прямой всего 180 километров, а к Николаевской области еще ближе. Дальность полета "Оникса" по комбинированной траектории – до 300 километров.

Поэтому, если взрывы, которые сегодня произошли в Оленевке, – это следствие прилета на мысе Тарханкут, то есть вероятность, что враждебные ПВО и ракетные установки – получили повреждения. Однако пока подтверждений не было ни от российских оккупационных властей, не упоминали о взрывах ничего и в Москве. В ВСУ не отчитывались об отработке по враждебным объектам.

Дополнение. Источники 24 Канала в разведке подтвердили уничтожение российской системы ПВО в Крыму, которая размещалась возле поселка Оленевка, на Тарханкутском полуострове. Говорят, что "горело мощно".

Ложь оккупационных властей

Там традиционно молчат, только советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что сегодня специальные службы будут якобы проводить уничтожение взрывоопасных предметов в разных районах полуострова, поэтому возможны звуки взрывов.

Отметим, что на территории оккупированного Крыма с недавнего времени начали преследовать публикацию материалов и фото об ударах по военным объектам россиян в соцсетях.