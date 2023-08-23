Об этом сообщили источники 24 Канала в разведке. Взрывы, которые раздались в Оленевке, – следствие успешной работы.

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В Крыму уничтожили ПВО

Источники в разведке сообщают, что во временно оккупированной Оленевке, расположенной в западной части полуострова, удалось поразить систему ПВО.

Пылало мощно. Поражены ПВО. В скором времени будет официальная информация,

– заявили источники.

Что известно о последствиях взрывов

Российские оккупационные власти традиционно умалчивают о событиях в Крыму и никак их не комментируют. Местные жители сообщали, что в Оленевке раздалось около 7 взрывов. После этого в небо поднялись 4 истребителя, улетевших в сторону мыса Тарханкут и дальше на Север полуострова.

По предварительной информации, были поражены российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на Тарханкуте. Также в сети сообщалось, что, вероятно, под атакой мог оказаться и береговой ракетный противокорабельный комплекс "Бастион". Однако официально эту информацию не подтверждали, но и не опровергали.

Отметим, что комплекс "Бастион" используется для того, чтобы запускать по территории Украины ракеты "Оникс". Ими оккупанты обычно наносят удары по территории Одесской области. Согласно характеристикам, дальность полета "Оникса" по комбинированной траектории достигает 300 километров.

В Крыму "хлопок" постоянный гость

Накануне во временно оккупированном Крыму было неспокойно. Вечером 22 августа местные жаловались на звуки взрывов, похожие на работу ПВО в Севастополе и вблизи Крымского моста. Россияне также заявляли, что раздавались звуки выстрелов из автоматов.

В то же время оккупационные власти традиционно хранили молчание. Взрывы в Крыму никак не комментировали, только к вечеру россияне заявили, что вблизи Севастополя в Казачьей бухте продолжаются "учения", поэтому местные жители могут слышать взрывы.

А вот почему работала ПВО у Крымского моста – оккупанты отмалчиваются.