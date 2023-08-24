Андрей Юсов – представитель ГУР МО – рассказал о результате спецоперации. Российским захватчикам нанесли большие потери.

Обратите внимание В Крыму развевался флаг Украины и был бой: что известно о спецоперации ГУР и ВМСУ на полуострове

По словам Юсова, в Крыму удалось повредить четыре быстроходных катера. Кроме того, на концерт к Кобзону отправили по меньшей мере 30 оккупантов.

Как Зеленский отреагировал на спецоперацию ГУР

Украинский лидер рассказал, что потерь со стороны Украины, к счастью, не было. Об освобождении Крыма от российских оккупантов говорить еще рано. Зеленский заметил, что еще заслушает подробный доклад от главы ГУР МО Кирилла Буданова. Президент подчеркнул: "да, это наши ребята".

Заметьте! В результате спецоперации в Крыму развевался украинский флаг. Его обязательно вернут во все города и села уже свободного украинского полуострова.

В рамках спецоперации украинские герои высадились на берег в районе населённых пунктов Оленевка и Маяк. Они вступили в бой с российскими захватчиками.

Врагу не будет ни дня покоя на временно захваченных территориях Украины. "Сюрпризы" для оккупантов только начинаются.