День восстановления Независимости – это еще одна возможность, чтобы осознать роль нашего государства в истории Европы и мира в целом. Если вам кажется, что мы являемся только "обузой" для союзников, которые дают нам оружие и деньги – вы глубоко ошибаетесь. О месте Украины в Европе и о нашем послевоенном будущем в большой европейской семье – читайте в материале 24 Канала.

Важно Вовремя: почему Украине нужен пантеон Героев и где покоятся создатели нашей государственности

Главная опора: почему европейские монархи стремились к союзу со средневековым Киевом?

Уже полтора года наша столица является одним из самых весомых политических центров мира и едва ли не каждый демократический лидер уже хотя бы раз посетил Киев. И не стоит думать, что наша столица стала таким центром только сейчас, ведь Киев был большим геополитическим магнитом средневековой Европы, куда наведывался не один монарх или претендент на престол.

Как мощный центр Киев начал развиваться с конца IX – начала Х века. Этому способствовали несколько факторов, самый первый из которых – расположение на берегу Днепра. Поэтому через нашу столицу проходил важный торговый путь "из варяг в греки", соединявший Скандинавию и Византию.



Макет Киева в Х – ХІІІ веках / Фото st-sophia.org.ua

Следующим фактором стала христианская вера. В средневековой Европе великие державы не желали иметь дела с иноверцами или "безбожниками", как называли язычников. Поэтому крещение Руси в 988 году тоже очень способствовало росту международного авторитета как Руси – Украины, так и самого Киева.

Обратите внимание! Принятие христианства открыло путь к сотрудничеству с европейскими странами, которым едва ли не удачней всех воспользовался Ярослав Мудрый, о чем свидетельствует его прозвище "тесть Европы", ведь все дети великого князя были женаты или выданы замуж за представителей самых влиятельных монарших родов.



Вы точно слышали об Анне Ярославне – дочери великого князя, которая стала королевой Франции. Ее сестра Анастасия стала королевой Венгрии, Елизавета – сначала Норвегии, а затем Дании. Кроме того, Агата, королева Англии, вероятно, была также дочерью Ярослава (по другой версии – сестрой).

Во времена князей Владимира и Ярослава армия Руси демонстрировала незаурядные успехи, что привело к значительному расширению территории государства на пике его расцвета. Кроме того, княжеская дружина оказывала мощное сопротивление печенегам, которых под Киевом разбили русские войска во главе с Ярославом в 1036 году.

Поэтому для европейских монархий Русь выглядела мощным союзником и лучшим способом для создания союза в то время считали именно брак. Объединение монарших родов таким путем считалось самым надежным способом переманить ту или иную страну на свою сторону.

Однако сила Руси была настолько велика, что даже после распада государства на удельные княжества европейские дворы продолжали надеяться на военную поддержку со стороны Киева в своих военных кампаниях.

Еще одной такой показательной историей является брак внучки Ярослава Мудрого Евпраксии с императором Священной Римской империи Генрихом IV. Да, киевская княжна стала немецкой императрицей – первой и единственной в украинской истории. Однако брак этот был несчастливым (хотя этим словом не описать то, как жила Евпраксия), потому что Генрих не получил желаемой поддержки в борьбе с саксонцами, а Евпраксия, устав от издевательств со стороны мужа, открыто рассказала о его действиях на соборе, созванном Папой Римским.

В результате Евпраксия сбежала от Генриха и вернулась в Киев. В то время эта история была просто неслыханной – в патриархальном обществе женщина пошла против мужа-императора, открыто обвинила его в издевательствах и вернулась домой. Поскольку это было Средневековье, жизнь императрицы была полностью разрушена, а ее презирали даже на родине из-за того, что "вынесла мусор из избы", рассказывая о жестокости своего мужа.



Евпраксия Всеволодовна – немецкая императрица / современный портрет

В то же время внук Ярослава Мудрого Ярополк на фоне междоусобных войн вместе со своим отцом Изяславом бежал из Руси в Европу, где нашел убежище у Папы Римского. Глава Католической церкви короновал Ярополка королем Руси и признал его право на киевский престол. Правда, это право так и не суждено было реализовать. Однако следует понимать, что понтифики никогда не давали короны просто так и любому.

В Средние века главы Католической церкви таким образом влияли на монаршие дворы Европы и получали их поддержку.



Христос коронует Ярополка / Миниатюра из Трирского псалтыря

Средневековый Киев не был городом на окраине Европы, а крупным геополитическим центром, на поддержку которого надеялись монаршие дворы Англии, Польши, Венгрии, Норвегии, Швеции, германских княжеств, Священной Римской Империи, Чехии и даже Византийской империи. Более того, кровь Рюриковичей течет сейчас почти у всех современных монархов Европы.

Сейчас Киев фактически превратился в новейший мощный геополитический центр демократии и свободы, хотя бы потому, что именно за это мы ведем масштабную борьбу. Хотя сейчас Киев и надеется на значительную иностранную поддержку, но все же наша столица, как и наше государство в целом, до сих пор является важной частью европейского и международного сообщества.

Щит от орды: как Украина спасала Европу от монголо-татар

Географически Украина является мостом в Европу, поэтому Руси в свое время приходилось быть фактически воротами континента перед кочевниками из Азии. Однако в XIII веке из Азии в Европу ринулось нашествие в виде монголо-татарского войска. Захватчики опустошали и уничтожали города. В частности, орда полностью разрушила Киев. Войска хана Батыя захватили территории таких современных государств, как Украина, Венгрия, Польша, Хорватия, Сербия, Румыния, Молдова, Болгария. Однако покорить эти территории им так и не удалось.

Однако после захватнических войн монгольские войска вернулись на территорию поволжских степей, где основали город Сарай – столицу нового государства, которое назвали Золотая Орда. Большинство удельных княжеств Руси после покорения монголами стали вассалами монгольского хана. Среди них оказались и Даниил Романович – властитель Галиции и его брат Василько – князь Волыни.

После завершения эпохи монгольских нашествий Даниил Галицкий пытался найти союзников для восстановления Руси и освобождения Восточной Европы от орды. Для этого он наладил отношения с Папой Римским Иннокентием IV, передавшим ему корону. Как результат – в 1253 году в Дорогочине Даниил Романович стал королем Руси.



Коронация Даниила Романовича в Дорогочине / картина А. Пилиповского

Понтифик пообещал новому королю всестороннюю поддержку в борьбе с монголами и даже заверил, что уговорит европейских монархов выступить вместе с Данилом Романовичем в новый крестовый поход против орды.

Однако Папе Римскому не удалось реализовать этот замысел, а Даниил Галицкий остался без поддержки.

Дело в том, что монголы остановили продвижение в Европу, а рубежи между ордой и другими государствами пришлось удерживать короля Руси, потому что европейские монархи перестали считать монголо-татар угрозой. На фоне того, что коалиция не формировалась, Даниил не торопился с окатоличиванием своих владений, что привело к ухудшению отношений со Святым Престолом.



Существуют даже версии о том, что в 1257 году отношения Католической церкви с Данилой Романовичем ухудшились настолько, что король потерял свой титул. Этим приверженцы такой теории объясняют факт, что ни один из сыновей Даниила не получил в наследство титул короля Руси.

Проходит 8 веков. Наше государство снова становится щитом от орды. Когда орда в 2014 году начала захват нашей земли, мир не видел в этом угрозы для себя, поэтому антироссийская коалиция тогда не появилась. И только через 8 лет мир осознал, какую угрозу несет российский империализм.

На границе цивилизаций или почему Украина склонна к поляризации

Наше государство имеет достаточно специфичное расположение на карте мира, ведь мы фактически на границе Европы и Азии. В античные времена через наши земли в Европу шли кочевники с Востока – киммерийцы, готы, гунны, скифы.

Проходили столетия, и наше государство оказалось буквально между цивилизациями – с одной стороны европейские монархии, такие как Польша, Венгрия или Великое княжество Литовское, а с другой – Московия. Что объединяло тогда все эти государства – желание завладеть нашими землями. А в цивилизационном плане, как и сейчас, между этими двумя лагерями огромная пропасть.

Что важно, несмотря на фактическую потерю государственности, украинские земли западными историками и картографами рассматривались отдельно от поработителей. К примеру, Гийом Левассер де Боплан внутри XVII века опубликовал труд "Описание Украины", хотя большинство наших земель были под властью Речи Посполитой, а Гетманщины еще не существовало.

Украине приходилось балансировать на грани цивилизационной пропасти, особенно после того, как Богдан Хмельницкий с казаками присягнул на верность московскому царю на совете в Переяславе и подписал мартские статьи. Хмельницкий, как создатель нового украинского государства, пытался строить диалог с разными государствами в поиске союзников против Польши, однако почему-то выбрал именно Москву. После смерти гетмана поляризация Украины проявилась.

Например, Иван Выговский был сторонником сближения с Европой и выступал за превращение Речи Посполитой из двуединого в триединое государство, где Украина была бы равной частью, как Литва и Польша, но большинство казаков не так охотно выступали за союз с Московией, как против поляков, поэтому это дало начало расколу, вошедшему в историю как Руина.

Поляризации Украины способствовало, что несколько десятков лет Украина была разделена на две Гетманщины, одна из которых была больше под европейским влиянием, а другая – под московским. И поклонников, и противников обоих курсов было немало.

Объединение Гетманщины в единое европейское государство могло случиться во времена Ивана Мазепы – деятеля, который получил образование и опыт в европейских дворах и вернулся в Украину, где получил гетманскую булаву. Следует, пожалуй, отметить, что монгольское нашествие и московские влияния обусловили тот факт, что многие европейские тенденции доходили до нашего государства с опозданием.

Всем нам привычные вилки в свое время в Гетманщину привез Иван Мазепа и через него они получили распространение. В то время о таких приборах в Москве или Петербурге еще не слышали.

Мазепа в стремлении объединить государство и восстановить его полную независимость от каких-либо влияний предпочел союз со Швецией, а не с Московией. Очевидно, что гетман прекрасно понимал, что с московитами союз невозможен, а возможно только зависимое существование для нашего государства.

Далеко не все казаки разделяли эти идеи, поэтому не все выступили вместе с гетманом на стороне Швеции. К сожалению, финал этой истории нам известен – поражение шведско-казацких войск под Полтавой, уничтожение царскими войсками Батурина и убийство всех его жителей и клеймо предателя на Мазепе.



Полтавская битва / гравюра из шведских хроник

После поражения под Полтавой Иван Мазепа с соратниками бежал на территорию Османской империи. После его смерти новым гетманом был избран Филипп Орлик, который фактически был правителем в изгнании, хотя и пытался утвердить реальную власть на землях Гетманщины.

Важно! Именно Орлик, вероятно, вместе с казацкой старшиной написали первую украинскую Конституцию с четко определенными границами и законами. Ее создали на двух языках – староукраинском и латыни. Главный документ Гетманщины был утвержден подписями и печатями Филиппа Орлика и короля Швеции Карла XII как протектора казацкого государства, выступившего таким аналогом НАТО в то время.



Примечательно, что первая конституция в страны-террористе появилась только в 1906 году.

Поляризация стала актуальным вопросом и во времена новейшей истории нашего государства. В последующие несколько веков наше государство было разделено между империями, которые также были совершенно разными, например, с одной стороны Российская, с другой – Австрийская (она же Австро-Венгерская). Одни регионы испытывали влияние России, а другие – Европы.

И нет, сами по себе разногласия во взглядах людей относительно даже таких вопросов, в каком направлении нам двигаться как государству не столь проблематичны, сколько политические игры вокруг этого. Самый известный пример – "разделение украинцев" на 3 сорта в 2004 году. Это была кремлевская технология, внедренная руками оппонентов новой власти с проевропейским курсом. Такие грязные игры только усилили поляризацию и натравили людей друг на друга, особенно часто использовали сопоставление Запада и Востока.

Чтобы избежать "зрады", следует отметить, что в нашем обществе сейчас наблюдается фактическое единодушие – по данным Киевского международного института социологии, по состоянию на май 2023 года 92% украинцев видят наше государство в Европейском союзе, а 89% граждан выступают за членство в НАТО.

Почему Европа часто отворачивалась от Украины?

Антанта против украинской государственности

Если проследить историю международных отношений Украины со времен Руси до современности, то можно увидеть четкую закономерность – так или иначе мы всегда связаны с Европой и часто демонстрируем свое желание быть частью европейской семьи. Однако не всегда нам отвечали взаимностью. Сейчас Евросоюз оказывает нам финансовую, гуманитарную и военную поддержку и согласен с нашим стремлением стать частью ЕС.

Однако в прошлом такую взаимность не часто можно было увидеть. Во времена Гетманщины многие европейцы продолжали воспринимать казацкое государство в контексте Речи Посполитой, а позже – Московии. Россияне со временем делали все, чтобы убедить мир в том, что Киевская Русь является предшественницей Москвы, а это значит, что все наследие великого государства, территории и международные связи должны принадлежать именно Московии.

Когда в 1917 году Российская империя трещала по швам, а на карте мира появлялись новые государства, вариантов для того, чтобы уберечь свою независимость, было немного. Европа тогда была поделена на два лагеря – Антанту и Центральные государства. К первой группе принадлежала Россия, поэтому ожидаемо, что Великобритания и Франция не поддерживали распад империи-союзницы. Поэтому УНР и впоследствии Украинскому государству пришлось ориентироваться на Центральные государства, а именно на Германию, предоставлявшую защиту в обмен на ресурсы для ведения войны. Поражение Германии и ее союзников привело к тому, что Украина лишилась поддержки.

Между тем, на территории бывшей Российской империи вспыхнула гражданская война, в которую вмешалась Антанта, поделив страну на зоны влияния. Территория Украины подверглась французскому влиянию, войска Антанты высадились в Одессе, взяли под контроль Николаев и Херсон и требовали, чтобы украинскую землю поделили между украинской и российской Директорией, однако этот план не приняла ни одна сторона.

В борьбе за независимость Украина не получила поддержки Антанты, потому что союзников больше интересовала судьба России, более того, украинское правительство во время Первой мировой опиралось на поддержку Германии. Столетие назад Запад боялся распада Российской империи, так же, как в 1991 году боялся распада СССР и сейчас боится распада России. Но как показывает история, эти процессы неизбежны. Однако, что отличает прошлое от современности, так это то, что, несмотря на страх перед распадом России, демократический мир оказывает полную поддержку Украине. Но во времена Украинской революции все было по-другому.



Французские военные во время интервенции Антанты в Одессу / Фото uk.wikipedia.org

В то же время, когда Польша начала войну против Западно-Украинской Народной Республики, Антанта, особенно Франция, оказывала полякам полную поддержку. Поэтому для украинских войск ситуация сложилась максимально неблагоприятная – не имея никакой поддержки, приходилось воевать с противником, которому поставляли оружие и боеприпасы. Дальше уже события, которые мы знаем – Украинская революция понесла поражение, а территория нашего государства была разделена – большинство оккупировал СССР, Галицию и Волынь – Польша, Буковина и Бессарабия были под властью Румынии, а Закарпатье в составе Чехословакии.

В межвоенный период и после Второй мировой войны отношения Украины и Европы были невозможны из-за СССР и так называемого "железного занавеса", разделившего соцлагерь и демократические государства. Однако во время советской перестройки у Запада наладились отношения с СССР до такого уровня, что западные лидеры, включая президента США, отговаривали советские республики и Украину, в частности, от идеи провозглашения независимости.

Ядерное оружие в обмен на место в демократическом мире?

После обновления независимости Украине пришлось фактически "с нуля" строить диалог с демократическим миром. Однако беда была в том, что западных лидеров пугало новое государство на карте мира с третьим по мощности ядерным арсеналом (Россию не воспринимали как новое государство, а как СССР в новой оболочке).

Поэтому фактически для того, чтобы продолжать диалог, нам пришлось отказаться от ядерного оружия. Президент США Билл Клинтон, который тогда активно настаивал на этом, сейчас откровенно сожалеет о том, что оказывал давление на Киев по этому вопросу.



Подписание Будапештского меморандума / Фото AP

Однако все попытки строить диалог с Европой окончательно замерли в начале 00-х, когда сначала Украину всколыхнуло убийство журналиста Георгия Гонгадзе, а затем США обвинили Киев (вместе с Минском) в нарушении санкций ООН против Ирака и продаже ракет режиму Саддама Хусейна. Эти события стали причиной того, что Запад полностью отвернулся от Украины на следующие несколько лет.

В Европу не благодаря, а вопреки

В 2004 году украинцы громко заявили о стремлении жить в демократической стране, когда добились третьего тура выборов президента на фоне фальсификаций, в результате которых победил Виктор Янукович. Оранжевая революция стала историческим сдвигом, что не только пробудило национальное сознание украинского общества, но и показало Европе, что мы хотим быть ее частью, избрав проевропейского лидера Виктора Ющенко.



Оранжевая революция / Фото AP

Правда, тогда руководство стран-лидеров ЕС не оценило порывов Украины и на это было несколько причин, первая из которых – нежелание портить связи с Россией. Особо остро эта проблема возникла на саммите НАТО в Бухаресте, где Украина и Грузия надеялись на "зеленый свет" относительно членства в Альянсе. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель выступили против этого, учитывая то, что вопрос Украины и Грузии в НАТО был проблемой в отношениях с Москвой. Как результат – План действий по членству обе страны не получили, а спустя считанные недели Россия начала вторжение в Грузию.

Более того, тогда же произошло ухудшение в отношениях Украины и России, пиком чего стали так называемые "газовые войны". Европа давила на Киев, чтобы тот как можно скорее договаривался с Москвой. Угрозы из Брюсселя звучали обеим странам, но позиции Украины тогда были менее выгодными, поэтому и давление было ощутимее.

Следующим этапом в становлении современных отношений Украины с Европой стала Революция Достоинства, причиной которой стал отказ тогдашнего президента Виктора Януковича подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС. Возможно, волю украинского народа восприняли бы так же, как и после Оранжевой революции с учетом России, однако в этот раз за европейское будущее наше государство заплатило кровью Небесной сотни. Наши стремления оценили более серьезно, но все же недостаточно.



Активисты во время массовых расстрелов на Майдане / Фото The Village

Ничего не изменилось за 8 веков: как Украина защищает мир от новой орды

После распада СССР Россия развязала немало войн, в основном гибридных. Таким образом, Москва оккупировала Ичкерию и сильно испортила жизнь жителям Грузии, Молдовы, Украины и Сирии.

Однако кремлевский диктатор Путин решил, что этого мало, и он хочет возродить империю в ее прежних пределах и войти в историю как "великий собиратель земель". Для этого он уже превратил Беларусь в придаток к России и постепенно поглощает ее. А поскольку Украине не удалось привязать к себе замороженным конфликтом и оккупацией территорий, Россия начала полномасштабную войну.



Разбитая российская техника на улице Вокзальной в Буче / Фото генштаба ВСУ

Все мы прекрасно помним тезисы о "Киеве за 3 дня". Россия надеялась на блицкриг и быстрый захват Украины. Только представьте, что было бы, если бы не героическое сопротивление украинцев? Если бы россиянам удалось осуществить свой замысел, остановилась бы Россия? Не начала бы вторжение в Молдову, Грузию, Латвию, Литву, Эстонию, Казахстан или даже в Польшу? Не начал бы Кремль подготовку к большой войне с НАТО? Одному Богу известно, от чего украинцы спасли Европу.

Прошло 8 веков со времени монгольского нашествия, но ситуация остается неизменной – Украина становится границей между Европой и ордой. Украина сдерживает эту орду ценой крови лучших сыновей и дочерей. Европа же извлекла урок, поэтому оказывает свою помощь в этой борьбе.

Мы дали Европе один важный ценный урок. Из вышеприведенных тезисов вам может показаться, что якобы Украине нужна Европа, а вот мы Европе – нет. На самом же деле, такие отношения между нашим государством и европейскими партнерами объяснялись только страхами – Вторая мировая до сих пор остается для многих народов триггером. Из-за страха новой мировой войны и ядерного противостояния мир боялся решительно сопротивляться Кремлю. Более того, для кого-то и экономические интересы стояли выше свободы и спокойствия других стран.

Но украинцы показали, что Россия не так всемогуща, какой пыталась казаться. Да, наш враг сильный. Говорить, что Россия слаба – это обесценивание врага и, соответственно, обесценивать героизм наших воинов. Москва годами создавала себе имидж второй армии мира и казалась непобедимой военной машиной. Неудивительно, что многие на Западе, в том числе и во властных кабинетах, действительно думали, что Украина обречена. Однако украинцы защитили Киев, Харьков и Чернигов. Оборона Сум вообще должна войти отдельным разделом в историю этой войны. Украинцы держали оборону окруженного Мариуполя 86 дней.



Легендарное фото Дмитрия Козацкого из Азовстали

Поскольку противник сильный, ему удалось захватить значительную часть территорий, но украинцы показали, что Россия здесь навсегда – только миф, в который так хотели верить оккупанты. Однако украинцы выбили вражескую армию из Балаклеи, Изюма, Купянска, Снегиревки, Берислава, Херсона и сотен других сел и городов. Сейчас наши защитники изо дня в день продолжают освобождать родную землю. Мы не только оградили Европу от русской орды, но и возвращаем эту орду туда, откуда она к нам пришла.



Украинцы защищают мир собой / Фото Константина и Влады Либеровых

В условиях такой борьбы Европа постепенно избавляется от своих иллюзий в отношении России. Именно этим можно объяснить тот факт, что мы получаем уже не оружие для обороны, а для наступления – бронетехнику и авиацию.

Каким будет место Украины в новой послевоенной Европе

Несомненно, что каждый из нас ждет завершения этой войны – большой победы. В первую очередь ее ждут те, кто непосредственно борется за ней в тяжелых боях и чьи самые близкие люди сейчас метр за метром освобождают захваченные земли.

Когда война завершится, работа продолжится. Сотни разрушенных сел и городов, десятки тысяч разрушенных домов и миллионы искалеченных судеб, которые навсегда изменились. Нам нужно будет сделать немало для того, чтобы возродить наше государство и восстановить все уничтоженное.

С учетом военной поддержки Запада можно утверждать, что после победы Украина получит свой "план Маршала". Более того, согласно действующим замыслам, европейские страны будут брать патронат над той или иной областью и городом и возглавлять восстановление там.

Украина теперь не является неизвестной территорией, которую кто-то часто считал "частью России". Теперь это государство, которое знает весь мир. Когда мы победим в войне, наш авторитет укрепится, и это будет способствовать иностранным инвестициям и развитию. Мы не идеальная страна, но это не значит, что мы не можем стать лучше. Однако мы не сможем побороть коррупцию и решить другие проблемы потеряв свободу.

После победы у нашего государства будет самая сильная армия в Европе, а наши воины могут делиться опытом по использованию того или иного оружия в условиях реальной войны, ведь многие предоставленные нам техники и вооружения фактически прошли боевое крещение именно в Украине.

Украина будет на окраине Европы географически, но у нашего государства есть все шансы стать ее центром и сердцем, и мы имеем на это право. Сейчас будущее Украины и всего континента решается на нашей земле. Мир для нас и для мира обретается в боях на Херсонщине, Запорожье, Донбасе, Луганщине и Харьковщине. За будущее проливается кровь, дети лишаются родителей, а родители детей. Мы теряем тех, кто мог быть крутым хирургом, профессиональным юристом, талантливым инженером, перспективным программистом или просто хорошим отцом, прекрасной матерью.



Цена нашей победы. Похороны павших Героев во Львове / Фото Андрея Шуманского для 24 Канала

Украина должна стать сердцем свободного демократического мира, ведь самую большую цену за свободу сейчас платит именно наше государство. И об этой цене каждый день будут напоминать флаги на кладбищах.