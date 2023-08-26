Про це розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов наголосивши, що ця ракета, яка спричинила активні обговорення серед військових експертів, є "новою й абсолютно сучасною".

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Так, це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно,

– сказав Данілов.

Водночас він не став розкривати усіх деталей, зокрема, чи була це цілком нова розробку, чи лише модифікація вже наявного озброєння.

Данілов уточнив, що це розробка українського оборонно-промислового комплексу в рамках програми, започаткованої 2020 року.

Тож, не дивно, що українська розвідка натякає, що скоро "бавовни" в окупантів буде ще більше. Якщо подібних сучасних ракет в України ще багато, а також враховуючи нові надходження зброї від партнерів, сезон в Криму цьогоріч не закриватимуть.

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Знищення "Тріумфу" в Крим: головне

23 серпня в районі села Оленівка, що на заході Криму, пролунало близько 7 вибухів, внаслідок чого піднявся густий клуб диму. Згодом стало зрозуміло, що удар припав на військову частину росіян.

У ГУР МО підтвердили влучання та повідомили, що нашим воїнам вдалось знищити комплекс С-400 "Тріумф". До слова, розвідники показали вражаюче відео, як палає ворожий С-400.

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк пізніше повідомила, що окрім "Тріумфу", вдалось знищити чи пошкодили ще 3 ворожі пускові установки С-300.

А ось окупаційна так звана "влада" досі не прокоментувала, що сталося в Оленівці. Російське МНС в Криму спочатку заявило, що дим біля мису – то нібито "загоряння сухої трави", та за кілька хвилин видалили цей сором.