BBC Verify провели аналіз та з'ясували, що від початку цього року по території Росії та окупованому Криму було здійснено до 200 атак за допомогою БпЛА.

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Як проводився аналіз

Згідно з даними аналітиків, загалом по окупованому Криму та Росії від початку 2023 року було здійснено понад 190 атак за допомогою безпілотників. під час підрахунку враховували повідомлення в російських ЗМІ.

Журналісти також зауважили, що останні удари, які були спрямовані щонайменше на 6 російських регіонів, є наймасовішими у 2023 році.

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