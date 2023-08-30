Відповідні фото вже поширили у мережі. Зазначили, що було гучно неподалік військового аеродрому, передає 24 Канал.
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Вибухи чули поблизу Джанкойського аеродрому
Про два потужні вибухи повідомили о пів на 11 годину. Зазначили, що вони пролунали в Джанкойському районі, втім, було чути й у Красноперекопському.
До речі, уже через 10 хвилин пролунав ще один вибух. У мережі показали фото, зроблене в районі села Зарічне під Джанкоєм.
До речі Пошкоджені літаки, закриті аеропорти та зграї БпЛА: що відбувалось у Росії вночі 30 серпня
У Джанкої лунали вибухи, працювала ворожа ППО / Фото з мережі
Приблизно за 5 кілометрів від Джанкойського аеродрому помічено роботу "Пе-Пе-О". Очікуємо хороших новин,
– зауважили в "Оперативний ЗСУ".
Вибуховий ранок для росіян і в Маріуполі
- Радник міського голови Петро Андрющенко повідомив, що вранці 30 серпня в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи.
- Роботу російської протиповітряної оборони зафіксували над Центральним та Кальміуським районами міста. Ворожа авіація пішла з напряму Ростова-на-Дону.