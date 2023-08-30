Відповідними кадрами поділився радник міського голови Петро Андрющенко. Про це пише 24 Канал.
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У Маріуполі – "гарний початок дня"
Роботу російської протиповітряної оборони зафіксували над Центральним та Кальміуським районами міста. Одночасно авіація окупантів пішла з напряму Ростова-на-Дону.
Предбавовна на марші, рівень тривожності зростає. Гарний початок дня,
– підкреслив Андрющенко.
У Маріуполі росіянам знову "тривожно" / Фото з телеграму Андрющенка
Зауважимо, наразі достеменно невідомо, що сталося. До речі, окупантам краще втікати, поки ще живі та можуть. Адже Сили оборони обов'язково звільнять від загарбників усі населені пункти, зокрема, і Маріуполь.
До речі У Пскові пошкоджені шість Іл-76: показуємо на карті аеродром, по якому вдарили дрони
Росіяни готуються до протистояння у Маріуполі
- Зауважимо, що б там не молола російська пропаганда, ворожі військові розуміють, що вони у Маріуполі не "навсігда". Окупанти бояться приходу Сил оборони, тож активізувалися та намагаються посилити свої позиції.
- Так, ворог вже понад тиждень будує укріплення у Нікольському за 15 – 18 кілометрів від Маріуполя у бік населених пунктів Пологи та Кінські Роздори Запорізької області. Росіяни окопуються та намагаються встигнути до наступу наших воїнів.
- Також агресор готує нову лінію оборони впритул до Маріуполя, а саме у 23 мікрорайоні з боку Нікольського. Росіяни почали випалювати лісосмуги та поля.