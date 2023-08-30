Соответствующими кадрами поделился советник городского головы Петр Андрющенко. Об этом пишет 24 Канал.
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В Мариуполе – "хорошее начало дня"
Работу российской противовоздушной обороны зафиксировали над Центральным и Кальмиским районами города. Одновременно авиация окупантов ушла из направления Ростова-на-Дону.
Хлопок на марше, уровень тревожности растет. Хорошее начало дня,
– подчеркнул Андрющенко.
В Мариуполе россиянам снова "тревожно" / Фото с телеграма Андрющенко
Заметим, пока неизвестно, что произошло. Кстати, оккупантам лучше бежать, пока еще живы и могут. Ведь Силы обороны обязательно освободят от захватчиков все населенные пункты, в том числе и Мариуполь.
Кстати говоря В Пскове повреждены шесть Ил-76: показываем на карте аэродром, по которому ударили дроны
Россияне готовятся к противостоянию в Мариуполе
- Заметим, что бы там ни придумывала российская пропаганда, вражеские военные понимают, что они в Мариуполе не "навсегда". Оккупанты боятся прихода Сил обороны, поэтому активизировались и пытаются усилить свои позиции.
- Так, враг уже больше недели строит укрепление в Никольском в 15 – 18 километрах от Мариуполя в сторону населенных пунктов Пологи и Конские Раздоры Запорожской области. Россияне окапываются и пытаются успеть до наступления наших воинов.
- Также агрессор готовит новую линию обороны вплоть до Мариуполя, а именно в 23 микрорайоне со стороны Никольского. Россияне начали выжигать лесополосы и поля.