С первых дней войны правозащитники документируют преступления окупантов против человечности. С 24 марта в Украине начала действовать инициатива "Трибунал для Путина" (T4P), фиксирующая нарушение прав человека со стороны российских солдат.

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В Украине документируют российские бесчинства

В инициативе принимают участие более 20 правозащитных организаций, в частности Харьковская правозащитная группа. Глава группы Евгений Захаров рассказал, что собрать доказательства преступлений окупантов против украинцев пытались сразу после их совершения, чтобы их не потерять. Захаров подчеркнул, что главная цель этой работы – привлечение к ответственности российских солдат, а также возмещение ущерба пострадавшим.

Правозащитники пытаются обобщить самые серьезные преступления в виде представлений в Международный уголовный суд. По словам Захарова, организация "Трибунал для Путина" сделала два таких представления и еще работает над пятью.

Бесчеловечный беспредел в Мариуполе

Харьковская группа в скором времени планирует подать в суд в Гааге первое юридически обоснованное представление о геноциде в Мариуполе. Оно будет опубликовано на украинском и английском языках. Харьковчане взялись за изучение античеловеческих нарушений со стороны захватчиков именно в этом городе, потому что это была самая сложная работа.

Мариуполь почти сразу лишили связи, воды, света. Информацию о зверствах россиян пришлось собирать только при непосредственном общении с потерпевшими и свидетелями преступлений. В частности, данные правозащитники собирали вместе с уехавшими мариупольцами.

"То, что делалось в Мариуполе, является настоящим геноцидом",

– подчеркнул Захаров.

Много страшных историй

То, что творилось в Мариуполе – очень страшно. Правозащитникам удалось собрать большое количество информации о том, как погибали взрослые и малые жители города.

"Есть очень много конкретных историй",

– подчеркнул Захаров.

Кто-то погибал - в собственном разбом доме, кто-то - от пули снайпера, стрелявшего по очереди людей за водой, мариупольцах, выходивших на улицу, чтобы приготовить еду на костре.

Жители города погибали от жажды, голода, кончали жизнь самоубийством, потому что не надеялись на спасение.

Правозащитники подадут представление в МКС о преступлениях России / Фото 24 Канал

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