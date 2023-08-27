России не удастся взломать украинский народ. Все прекрасно помнят, сколько домов уничтожил Кремль и сколько людей он убил.
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Несокрушимый украинский Мариуполь
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео, на котором в оккупированном Мариуполе раздается украинская песня. На весь салон местной маршрутки играл хит Кузьмы Скрябина "Старые фотографии".
Кажется, что это было так давно, когда в руках держу этот альбом.
Нам было абсолютно все равно, не имея ничего иметь все,
– звучало в оккупированном городе.
Андрющенко точно отметил, что сопротивление бывает и таким. Несмотря на все попытки Кремля, не удастся сломать дух украинского народа.
Сопротивление украинцев в оккупации
- В День Независимости на оккупированных украинских территориях развевались государственные флаги. К примеру, в Запорожской области, украсили надписью забор вокруг дома местного коллаборанта. В Крыму же женщина собирала возложить цветы и флаг Украины к могиле Шевченко.
- Под российским Волгоградом собираются похоронить умершего в Украине россиянина Павла Губина. Местные жители дали попить отравленной водички оккупанту – командиры "добровольца" предупреждали этого не делать.
- В начале августа в Мариуполе партизаны отравили российских офицеров. В больницу в тяжелом состоянии попали 17 российских военных, из которых по крайней мере двое скончались.