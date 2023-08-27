Росії не вдасться зламати український народ. Всі чудово пам'ятають, скільки будинків знищив Кремль та скільки людей він вбив.

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Незламний український Маріуполь

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео, на якому в окупованому Маріуполі лунає українська пісня. На весь салон місцевої маршрутки грав хіт Кузьми Скрябіна "Старі фотографії".

Здається, шо то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом.

Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати всьо,

– лунало в окупованому місті.

Андрющенко влучно зазначив, що спротив буває і таким. Попри всі намагання Кремлю не вдасться зламати дух українського народу.

Спротив українців в окупації