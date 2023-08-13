Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін. Росія намагається приховати реальну кількість жертв цивільного населення піл час свого кривавого штурму міста.

Дивіться також Перестрілка під Маріуполем: кадирівці вбили 7 цивільних, серед яких двоє дівчат-підлітків

Що відомо про загиблих під час боїв за Маріуполь

Точної кількості загиблих у Маріуполі наразі не знає ніхто. Минулого року міський голова Маріуполя називав цифру у 22 тисячі загиблих. Але підрахунок, покладений в основу цієї статистики, провадили лише до середини березня.

За різними оцінками кількість загиблих маріупольців становить 100 тисяч. Ця цифра справді жахає, але її можна обґрунтувати.

"Для того, щоб зрозуміти, що сталося в Маріуполі, варто згадати російські теракти в Умані або Дніпрі, в яких загинуло 23 та 46 мешканців відповідно. Таких будинків, у які влучили російські снаряди та ракети, в Маріуполі понад тисячу. Але важливо, що на той час в місті не було жодної можливості врятувати людей, що перебували під завалами", – пояснив Забавін.

Саме тому окупанти знищують сліди цих злочинів, вивозячи разом із руїнами розбитих будинків останки людей.

Дмитро Забавін про злочини росіян в окупованому Маріуполі: дивіться відео

Що відбувається в Маріуполі зараз